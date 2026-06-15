iPhone／Android対応、“Type-C直挿し”有線スマホコントローラーが便利！

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GameSirの有線スマホコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirの有線スマホコントローラー「GameSir G8+MFi」が販売中だ。参考価格は1万1182円だが、タイムセールにより10％オフの1万63円で購入できる（6月15日時点）。

本製品は、iPhone/iPad mini/Androidに対応する有線スマホコントローラー（Apple MFi認証取得済み）。USB Type-Cを直挿しするだけで低遅延のゲームプレイが可能としている。幅広いデバイスを装着できる伸縮式設計のほか、ドリフト防止・精密操作が可能なホール効果スティック＆トリガー、交換式フェイスプレート、ABXYボタンの配置変更、パススルー充電なども特徴だ。

高評価のGameSir製スマホコントローラー

ユーザーレビューを見ると、「装着するだけで使えて、バッテリーレスで軽いので使い勝手が非常に良い」「スマホでゲームするなら快適」「握り心地はPS5やXBOXのコントローラーと同じぐらいしっかりしている」といった声が寄せられている。

握り心地や操作性、使い勝手が高く評価されている印象だ。スマホかタブレットに最適なコントローラーを探している人におすすめできる。気になる人はチェックしてみては？