Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第426回
iPhone／Android対応、“Type-C直挿し”有線スマホコントローラーが便利！
2026年06月15日 18時00分更新
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GameSirの有線スマホコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirの有線スマホコントローラー「GameSir G8+MFi」が販売中だ。参考価格は1万1182円だが、タイムセールにより10％オフの1万63円で購入できる（6月15日時点）。
本製品は、iPhone/iPad mini/Androidに対応する有線スマホコントローラー（Apple MFi認証取得済み）。USB Type-Cを直挿しするだけで低遅延のゲームプレイが可能としている。幅広いデバイスを装着できる伸縮式設計のほか、ドリフト防止・精密操作が可能なホール効果スティック＆トリガー、交換式フェイスプレート、ABXYボタンの配置変更、パススルー充電なども特徴だ。
高評価のGameSir製スマホコントローラー
ユーザーレビューを見ると、「装着するだけで使えて、バッテリーレスで軽いので使い勝手が非常に良い」「スマホでゲームするなら快適」「握り心地はPS5やXBOXのコントローラーと同じぐらいしっかりしている」といった声が寄せられている。
握り心地や操作性、使い勝手が高く評価されている印象だ。スマホかタブレットに最適なコントローラーを探している人におすすめできる。気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|GameSir G8+MFi スマホコントローラー iPhone/iPad mini/Android 対応 スマホ有線コントローラー MFi認証 Type-C 直挿し 伸縮式 125〜215mm ホールエフェクトスティックゲームコントローラー 低遅延｜パススルー充電対応 交換式ABXYモバイルコントローラー白
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