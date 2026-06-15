Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第425回
Switch 2用の周辺機器が15点入ったセット製品を発見！ プロコンや液晶保護フィルム、Joy-Conグリップなど
2026年06月15日 18時00分更新
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COOWPS 15in1 Switch 2 用 アクセサリーセットをチェック
Amazon.co.jpにて、「COOWPS 15in1 Switch 2 用 アクセサリーセット」が販売中だ。価格は7999円。
本製品は、Nintendo Switch 2用の周辺機器15点をまとめたセット製品。本体収納ケースをはじめ、ワイヤレスProコントローラー、液晶保護ガラスフィルム×2、Joy-Con用グリップ、Joy-Con用ハンドル×2などが同梱されている。
Switch 2に必要なものがすべてそろったオールインワンセット
ユーザーレビューを見ると、「一台まとめてそろうのは便利」「収納・保護・操作性のすべてを一度にそろえられる点が魅力」「全部セットと考えるとかなりコスパが良い」といった声が寄せられている。
Switch 2用の周辺機器が全部そろっていて1万円未満は、かなりお得ではないだろうか。周辺機器を一通りそろえたい人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|COOWPS 15in1 Switch 2 用 アクセサリーセット | Proコントローラー 同梱 ハンドル 大容量 スイッチ 2 収納ケース 液晶保護フィルム Joy-Conグリップ 周辺機器 オールインワンパック ゲームカードケース
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