Switch 2用の周辺機器が15点入ったセット製品を発見！ プロコンや液晶保護フィルム、Joy-Conグリップなど

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COOWPS 15in1 Switch 2 用 アクセサリーセットをチェック

Amazon.co.jpにて、「COOWPS 15in1 Switch 2 用 アクセサリーセット」が販売中だ。価格は7999円。

本製品は、Nintendo Switch 2用の周辺機器15点をまとめたセット製品。本体収納ケースをはじめ、ワイヤレスProコントローラー、液晶保護ガラスフィルム×2、Joy-Con用グリップ、Joy-Con用ハンドル×2などが同梱されている。

Switch 2に必要なものがすべてそろったオールインワンセット

ユーザーレビューを見ると、「一台まとめてそろうのは便利」「収納・保護・操作性のすべてを一度にそろえられる点が魅力」「全部セットと考えるとかなりコスパが良い」といった声が寄せられている。

Switch 2用の周辺機器が全部そろっていて1万円未満は、かなりお得ではないだろうか。周辺機器を一通りそろえたい人はチェックしてみては？