Amazonセール情報大紹介！ 第1586回
突然の雨でも安心！ 濡れない＆歩きやすいアディダスのゴアテックスシューズがセール中
2026年06月12日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
雨の日でも安心、頼れるアディダス
TERREX TRACEROCKER 2 GTXが27%OFF！
雨の日の足元、意外と悩みます。濡れるのは避けたいけれど、毎日ゴツめのアウトドアシューズを履くのは少し気合いが入りすぎて見える。そんな「ちょうどいい雨の日靴」を探している人に合いそうなのが、アディダスのTERREX TRACEROCKER 2 GTXです。
モデル名だけ見るとかなり本格派っぽいですが、ざっくり言えば「雨の日でも安心して歩きやすい、頼れるアディダスのスニーカー」です。Amazonにて27%OFFの11,297円で販売されています。
TERREX TRACEROCKER 2 GTXは、もともとトレイルランニングを想定したシューズ。舗装路だけでなく、土、砂利道、ぬかるみといった足場の悪い場所も走れるように作られています。
注目したいポイントは、GORE-TEXメンブレンを搭載していること。アディダス公式では、防水性と透湿性を発揮し、悪天候でもシューズ内をドライに保つと説明されています。
アウトソールにはTraxionラバーアウトソールを採用。さまざまな路面で安定した踏み込みをサポートしてくれます。雨の日の街歩きはもちろん、旅行や軽いハイキングなど、「今日は足元がちょっと不安だな」という日にも頼りになる一足です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
TERREX TRACEROCKER 2 GTXの特徴
GORE-TEX搭載で雨の日も頼れる
GORE-TEXメンブレンを備えており、防水性と透湿性を両立しているのが大きな魅力です。雨の日やぬかるんだ道でも、シューズ内をドライに保ちやすく、足元の不快感を軽減してくれます
Traxionアウトソールで滑りにくさに配慮
アウトソールにはTraxionラバーアウトソールを採用。凹凸のあるソール形状により、悪路でのグリップ力を高め、さまざまな地形でしっかり踏み込めるようサポートします。
トレイル仕様ながら街でも履きやすい
軽量クッショニングにより、ランニングシューズのような快適な履き心地を目指した設計です。本格的なアウトドア向けでありながら、見た目はスポーティーで街にもなじみやすい印象。雨の日用の普段履きとしても活躍してくれそうです。
まとめ：梅雨の時期にもおすすめ
参考価格：15,400円
現在の価格：11,297円［27%OFF］
とくにおすすめしたいのは、「雨の日に何を履けばいいか毎回ちょっと迷う」という人です。防水系の靴は便利な一方で、見た目が重たくなりすぎたり、普段の服に合わせにくかったりすることもあります。その点、TERREX TRACEROCKER 2 GTXはアディダスらしいスポーティーなデザインで、日常のコーディネートにも取り入れやすいのがうれしいところです。
また、梅雨の時期は天気が読みにくく、駅の階段、濡れた路面、雨でぬかるんだ砂利道など、足元に気を使う場面が意外と多いもの。そんなとき、防水性とグリップ力を備えたシューズがあると安心感が違います。ガチの登山靴ほど大げさではなく、普通のスニーカーより頼もしい。こういう“ちょうどいい靴”は、持っていると自然と出番が増えるはずです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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