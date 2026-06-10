「Interop Tokyo 2026」アスキー全力特集！ 第8回
ドレスの試着、着替える必要なし。AI合成で瞬時に実現。
2026年06月10日 11時45分更新
AIを使った試着、かなり実用的なところまで来ていますね。
幕張メッセで国内最大級のインターネットテクノロジーの展示会「Interop Tokyo 2026」が6月12日まで開催中。 ITソリューション企業のアイセルが披露したのは、“AI技術を使った服の試着のデモ”です。
デモでは女性とウエディングドレスを合成していましたが、違和感なく合成できています。デモでは一方向だけだったので、回転させるとか、視点の位置を変えるといったことはできないのが残念でしたが、細かい部分に至るまで、合成に不自然な点はありませんでした。
この技術が普及すると、ウェディングドレスや着物の試着など、従来は、着替えることに大きな手間がかかっていたシーンで、すごく役立ちそうですよね。何十種類も試して、特に似合うものだけ、実際に着てみるとか。
さて、アスキーでは、「Interop Tokyo 2026 アスキー全力特集！として、Interop Tokyo 2026現地取材チームによる記事をどんどん掲載していきます！ さらに、会場とアスキースタジオをつなぐ特別中継も配信！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年のInterop Tokyo 2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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