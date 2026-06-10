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「Interop Tokyo 2026」アスキー全力特集！ 第21回

手を振るとページがめくれる！ 本型サイネージが未来の展示物すぎて楽しい

2026年06月10日 17時30分更新

文● 取材● MOVIEW 清水　編集●ASCII

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ただの本型のサイネージじゃありません。手を振ると、ページがめくれます

　イベント会場で思わず足を止めてしまう展示といえば、やはり“映える”サイネージです、幕張メッセで開催中のインターネットテクノロジーの展示会「Interop」のNEXT LED VISIONブースでは、木の形、球形、本型など、ただ映像を流すだけではないLEDサイネージが存在感を放っていました。

　中でもおもしろいのが、本型のサイネージです。上部にあるカメラで人の動きを認識し、手を左右に振るとページが切り替わります。さらに手を上下に動かすことで、本の中の動画を進めたり、止めたりすることも可能。見るだけでなく、来場者がその場で操作できる展示として、イベントや商業施設でかなり注目を集めそう。

　木の形をしたサイネージは、AnimeJapan 2026の角川ブースでも使われていたもの。そのときはもちろん、角川アニメの映像が流れていたそうです。アニメイベントや展示会のように、来場者の目を引くことが重要な場では、こうした立体的で印象に残るサイネージはかなり相性がよいでしょう。

本体そのものがインテリアのように機能する、木の形をしたサイネージ

　同社ではサイネージ本体だけでなく、映像制作も請け負っているとのこと。球形のサイネージについて映像の作り方を聞いたところ、球体になったときに映像がゆがんで見えないよう、あらかじめ形状に合わせて作る必要があるそうです。

　普通の平面ディスプレイとは違い、丸い画面できれいに見せるための調整が必要になるあたり、見た目の華やかさの裏にしっかり技術があります。

球体の画面に移すからには、映像も気を配って作らなければならないとのこと

　単に最新の技術を展示するだけでなく、それらを紹介する“魅せ方”のテクノロジーも豊富なInterop。アスキーでは「Interop Tokyo 2026 アスキー全力特集！として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、会場とアスキースタジオをつなぐ特別中継も配信しました！

　最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年のInterop Tokyo 2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！

Interop Tokyo 2026、会場の模様

☆☆「Interop Tokyo 2026レポート」☆☆
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