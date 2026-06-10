「Interop Tokyo 2026」アスキー全力特集！ 第11回
キオクシアって結局なに作ってるの？ 「株価急騰の注目企業」を幕張で見てきた
2026年06月10日 13時20分更新
近頃、株価の高騰でも話題の半導体メーカー・キオクシア。新規株式公開からわずか1年半で、株価はおよそ50倍に。「上場の時、買ってればな〜」なんて、よく耳にします。
そんなキオクシア、幕張メッセで開催中のInterop Tokyo 2026で、同社のラインアップを一挙に展示しました。
主にAIの普及などによって、どんどん需要が増えているストレージ。同社のフルラインアップを見られる機会は、なかなか貴重です。
中には、245TBもの容量を持つSSDも。大容量でも、薄い！ 小さい！ ラックで並べても超省スペース。同社の勢いを感じます。
ちなみにこうした大容量モデル、PC搭載用にも採用され始めているという話でした。金額的には、個人ユースには向かなそうですが……。仕事柄、毎年何百GBという単位で、画像のストックが増えていく身としては、薄くて小さくて大容量で、しかも安いSSDが手頃な値段になってくれると、うれしい……。
さて、アスキーでは、「Interop Tokyo 2026 アスキー全力特集！として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載していきます！ さらに、会場とアスキースタジオをつなぐ特別中継も配信！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年のInterop Tokyo 2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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