アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第201回
定番ビールはまとめ買いで安くなる！ 「スーパードライ500ml」24本がタイムセールで21％オフ
2026年06月09日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「アサヒ スーパードライ 500ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
「アサヒ スーパードライ 500ml×24本」が現在、Amazonタイムセールに登場しています。
参考価格7,550円から21％オフの5,938円で販売されています。1本あたりの価格は約247円です。
「アサヒ スーパードライ」の特徴
Amazon商品ページより
「アサヒ スーパードライ」は、「飲んだ瞬間の飲みごたえ、瞬時に感じるキレのよさ。」が特徴とされる定番ビールです。
これまでの辛口の骨格を継承しながら、発酵由来のビールらしい香りとホップの香りをバランスよく増やし、グッとくる飲み応えを実現したといいます。アルコール分は5％です。
まとめ：セール中にまとめて確保したい定番ビール
「アサヒ スーパードライ 500ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しており、1本あたり約247円となっています。
日常的にビールを飲む人は、現在開催中のAmazonタイムセールで、ストック用としてまとめ買いしてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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