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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第201回

定番ビールはまとめ買いで安くなる！ 「スーパードライ500ml」24本がタイムセールで21％オフ

2026年06月09日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「アサヒ スーパードライ 500ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

　「アサヒ スーパードライ 500ml×24本」が現在、Amazonタイムセールに登場しています。

　参考価格7,550円から21％オフの5,938円で販売されています。1本あたりの価格は約247円です。

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「アサヒ スーパードライ」の特徴
Amazon商品ページより

　「アサヒ スーパードライ」は、「飲んだ瞬間の飲みごたえ、瞬時に感じるキレのよさ。」が特徴とされる定番ビールです。

　これまでの辛口の骨格を継承しながら、発酵由来のビールらしい香りとホップの香りをバランスよく増やし、グッとくる飲み応えを実現したといいます。アルコール分は5％です。

まとめ：セール中にまとめて確保したい定番ビール

　「アサヒ スーパードライ 500ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しており、1本あたり約247円となっています。

　日常的にビールを飲む人は、現在開催中のAmazonタイムセールで、ストック用としてまとめ買いしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

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※価格は税込み表記です。

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