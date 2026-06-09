MagSafeで着脱ラクラク　エレコムが撮影向けスマホアクセサリーを拡充

エレコムは、MagSafe対応スマートフォンを簡単に着脱できるMAGKEEPシリーズの新製品として、「MAGKEEP カラビナ付きスマホ三脚」と「MAGKEEP ネックレス式マウント」を発売した。価格は、カラビナ付きスマホ三脚が4,480円、ネックレス式マウントが4,080円となる。いずれも付属のメタルプレートを使うことで、MagSafe非対応のスマートフォンでも利用できる製品だ。

MAGKEEP カラビナ付きスマホ三脚は、バッグやベルトループに付けやすいカラビナを備え、さらに手すりや椅子の背もたれ、モニターなどに掛けられる隠しフックを搭載する。手のひらサイズに折りたためるコンパクト設計で、1/4インチネジにも対応するため、一般的な三脚やスタンド、自撮り棒との組み合わせも可能だ。カラーはシルバーとブラックの2色を用意する。

MAGKEEP ネックレス式マウントは、首に掛けて使うことで両手を自由にしながら、作業中の手元や日常の動作を目線に近い画角で撮影できる。メッシュ素材のネックパッドや体の中心で安定させる固定ベルトを採用し、歩きながらの撮影でもブレを抑えやすい設計だ。マグネットホルダーを外せばGoProなどのアクションカメラ用マウントとしても使えるという。

両製品とも、MagSafe対応スマホケースに加えて付属のメタルプレートを併用することで、MagSafe非対応端末でも使用できる。さらに、充電ケーブルの差込口をふさがないため、自由な角度で充電しながら撮影しやすい点も特徴だ。