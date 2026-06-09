半固体電池採用で長寿命　エレコムが67W対応モバイルバッテリー発売

エレコムは、半固体リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリー新製品「DE-C87-20000BK」を6月下旬に発売する。価格はオープン価格となっている。20,000mAhの大容量と最大67W出力を備え、ノートパソコンまで充電できる3ポートモデルとして展開する。

同製品の最大の特徴は、内部の電解液をゲル化した半固体リチウムイオン電池を採用している点だ。液漏れや発火リスクの低減を図りつつ、約2,000回のくり返し使用に対応し、従来の一般的なリチウムイオン電池タイプと比べて約4倍の長寿命をうたう。サイズはおよそ幅70×奥行35.5×高さ110.2mm、重量はおよそ405gとなり、大容量ながら持ち運びやすさにも配慮した設計だ。

機能面では、USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の計3ポートを搭載し、最大3台の同時充電に対応する。USB Type-Cポートの単独使用時はUSB Power Deliveryの最大67W、PPS最大67W出力が可能で、対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットを効率よく充電できる。さらに、接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するPD、PPS規格、低電流モード、おまかせ充電、まとめて充電、パススルー充電にも対応する。

安全性と見やすさを高める仕組みも充実する。電池の健康状態を自動診断して表示する「Health Monitor」、入出力W数や残量、異常検知、低電流モードの動作状況を確認できる「Real-time Display」、本体温度を監視・制御する「Thermal Protection」を搭載する。温度環境は放電時で-15℃から45℃まで対応し、PSE技術基準もクリアしている。付属品として、約10cmのUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが同梱される。