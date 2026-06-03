エレコム、触覚で残量が分かるモバイルバッテリーを「インテリアライフスタイル2026」に出展

エレコムは、6月10日から12日まで東京ビッグサイトで開催される「第34回 インテリア ライフスタイル」に出展する。この国際見本市において、PLAYWORKSの企画展示「INCLUSIVE DESIGN PRODUCTS 2026」内で、視覚に障害のある人と共に開発した「触覚フィードバック搭載 モバイルバッテリー」を展示する。

エレコム初のインクルーシブデザイン製品である「触覚フィードバック搭載 モバイルバッテリー」が注目だ。この製品は、視覚に障害のある人と共に開発され、より多くの人々が便利に、快適に使えるよう工夫されている。来場者は会場で実際に製品を見て、触れることができるという機会が提供される。

このインクルーシブデザイン製品はエコマーク認定を受けており、環境への配慮もなされている。さらに、最終日には「インクルーシブデザインがひらく、暮らしのこれから」というテーマでトークセッションが開催される。このセッションには、エレコムの佐伯綾子氏が登壇予定で、インクルーシブデザインの未来について語られる予定だ。

トークセッションは6月12日13:00から14:00まで、東京ビッグサイト西展示棟アトリウム GATHE:RINGで開催され、参加費は無料で事前申し込みも不要であるため、多くの参加者が期待されている。