Amazonセール情報大紹介！ 第1582回
“濡れない×歩きやすい”が正義！ 雨の日用スニーカーの本命候補、ミズノのゴアテックスシューズがセール中
2026年06月09日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
雨の日用に1足あると超便利
ME-05 GTX3が19%OFF！
雨の日の靴選び、地味に面倒じゃないですか？ 普通のスニーカーだと水がしみそうだし、革靴は濡らしたくないし、長靴はちょっと大げさ。そこで、ミズノのME-05 GTX3はどうでしょう。Amazonにて19%OFFの13,380円で販売されています。
ME-05 GTX3は、ざっくり言うと「雨の日でも気にせず履ける、ちゃんと歩けるスニーカー」。GORE-TEX搭載なので水に強く、それでいてムレにくさにも配慮されているのがポイント。
日常使いからオフィス・カジュアルなスタイルまで、汎用性の高さのあるデザインも魅力。通勤、買い物、旅行、ちょっとした外出まで、服装をあまり選ばず合わせやすいタイプです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ME-05 GTX3の特徴
雨の日に強いGORE-TEX搭載
アッパー素材には、防水透湿性と快適なフィット感を追求したGORE-TEX Invisible Fitを搭載。雨の日の外出でも水の侵入を気にしにくく、かつムレにくさにも配慮されています。
きれいめにも合わせやすいシンプル顔
縫製を最小限に抑えたクリーンなデザインで、いわゆる「いかにも運動靴」感が強すぎないのが魅力。普段着はもちろん、オフィスカジュアル寄りの服装にも合わせやすいでしょう。
歩きやすさもミズノらしくしっかり
柔らかさと反発性を特徴とする独自のミッドソール素材、MIZUNO ENERZY FOAMを搭載。3E相当のワイド設計もあり、長めに歩く日にも使いやすい仕様です。
まとめ：“長靴は大げさ”な雨の日に
参考価格：16,500円
現在の価格：13,380円［19%OFF］
ME-05 GTX3をおすすめしたいのは、雨の日の靴選びに悩んでいる人です。人です。革靴は濡らしたくない、普通のスニーカーはしみそう、長靴は大げさすぎる……そんな小さな面倒をなくしてくれるでしょう。
3E相当のワイド設計なので、足幅が窮屈だとしんどい人にも候補に入れやすい一足。クッション性と反発性をうたうMIZUNO ENERZY FOAMも搭載しているため、雨に強いだけでなく、「ちゃんと歩ける靴」として選べるのがうれしいところです。
なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1889回
トピックスDropbox Plus 3年版が37,500円、2TBクラウドをまとめて確保
-
第1874回
トピックス144Hz対応のDell製23.8型IPSモニターが13,480円。3年保証付きモデルがセール中
-
第1873回
トピックス「テレビに10万円以上出したくない。でもソニーのBRAVIAがいい」今なら50型が9万円
-
第1872回
トピックスなんか後ろだけ長い。リュック通勤向けWpc.の折りたたみ傘が3,000円台
-
第1871回
トピックスOffice2年分と出張修理も込み。16型/16GBメモリ搭載Dellが13万円台に
-
第1870回
トピックススマホで撮った写真、その場でチェキに。「instax mini Link3」が18％オフ
-
第1869回
トピックス約6cm四方のキューブで3台同時充電!? Ankerの3-in-1 ワイヤレス充電ステーションが38％オフ
-
第1868回
トピックス安さだけで選ぶのは少し不安。だから120HzディスプレイにOffice、出張修理も付いたDell 15が際立つ【12万円台】
- この連載の一覧へ