“濡れない×歩きやすい”が正義！ 雨の日用スニーカーの本命候補、ミズノのゴアテックスシューズがセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

雨の日の靴選び、地味に面倒じゃないですか？ 普通のスニーカーだと水がしみそうだし、革靴は濡らしたくないし、長靴はちょっと大げさ。そこで、ミズノのME-05 GTX3はどうでしょう。Amazonにて19%OFFの13,380円で販売されています。

ME-05 GTX3は、ざっくり言うと「雨の日でも気にせず履ける、ちゃんと歩けるスニーカー」。GORE-TEX搭載なので水に強く、それでいてムレにくさにも配慮されているのがポイント。

日常使いからオフィス・カジュアルなスタイルまで、汎用性の高さのあるデザインも魅力。通勤、買い物、旅行、ちょっとした外出まで、服装をあまり選ばず合わせやすいタイプです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日に強いGORE-TEX搭載

アッパー素材には、防水透湿性と快適なフィット感を追求したGORE-TEX Invisible Fitを搭載。雨の日の外出でも水の侵入を気にしにくく、かつムレにくさにも配慮されています。

きれいめにも合わせやすいシンプル顔

縫製を最小限に抑えたクリーンなデザインで、いわゆる「いかにも運動靴」感が強すぎないのが魅力。普段着はもちろん、オフィスカジュアル寄りの服装にも合わせやすいでしょう。

歩きやすさもミズノらしくしっかり

柔らかさと反発性を特徴とする独自のミッドソール素材、MIZUNO ENERZY FOAMを搭載。3E相当のワイド設計もあり、長めに歩く日にも使いやすい仕様です。

まとめ：“長靴は大げさ”な雨の日に

参考価格：16,500円

現在の価格：13,380円［19%OFF］

ME-05 GTX3をおすすめしたいのは、雨の日の靴選びに悩んでいる人です。人です。革靴は濡らしたくない、普通のスニーカーはしみそう、長靴は大げさすぎる……そんな小さな面倒をなくしてくれるでしょう。

3E相当のワイド設計なので、足幅が窮屈だとしんどい人にも候補に入れやすい一足。クッション性と反発性をうたうMIZUNO ENERZY FOAMも搭載しているため、雨に強いだけでなく、「ちゃんと歩ける靴」として選べるのがうれしいところです。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。