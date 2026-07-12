不器用で、じれったくて、それでも愛おしい4人の高校生の青春群像劇。『氷の城壁』第2期はどう進む？

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

不器用で、じれったくて、それでも愛おしい。高校生4人のすれ違いが織りなす群像劇。

『氷の城壁』

文化祭を終え、少しずつ変化が現れる小雪、美姫、湊、陽太の4人。曖昧だったそれぞれの恋愛感情が動き出す『氷の城壁』第2期は2026年10月1日から放送予定でティザービジュアルが解禁されている。今の関係の心地よさから次の一歩が踏み出せない、4人の視線が交わらない重苦しいデザインとなっている。

また、『氷の城壁』に続いて、『正反対な君と僕』第2期が夏アニメとして放送が開始され、2作連続で阿賀沢紅茶原作アニメが放送されることを記念したバトンタッチイラストも公開されている。

溶け始めた小雪の「氷の城壁」。どうなる4人の関係

2026年春アニメとして放送された『氷の城壁』。他人との間に壁を作ってしまう小雪、人からの評価を意識する美姫、人との距離を縮めるのが得意な湊、穏やかで優しい陽太。高校生4人の心理描写を丁寧に描いた本作は、他人との距離、自己評価、コンプレックスなどの問題を瑞々しく描いている。

第1期では1年生文化祭までを描き、4人が親しくなっていく過程、抱えている問題などが少しずつ表面化したところで終了。第2期ではその恋愛感情が動き出す、次のステージに入っていく。秋の放送までに、第1期を振り返っておこう