Amazonセール情報大紹介！ 第2163回
12万円台の360°ヒンジ搭載ノートPC。Core Ultra 5・メモリ16GB搭載「Acer Aspire Spin 14」
2026年08月13日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Acer 14型ノートPC「Aspire Spin 14（ASP14-51N-F56Y）」をチェック！
Acerの14型ノートPC「Aspire Spin 14（ASP14-51N-F56Y）」がAmazon割引対象。参考価格144,800円のところ、11％オフの129,379円で販売中。
文章を打つならノートPC、動画を見るならテント、画面を相手に見せるならディスプレイ、手元で操作するならタブレット。同じ14型でも、使う場面が変われば使いやすい形も変わる。「Acer Aspire Spin 14」は、そんな4つのモードを使い分けられる一台だ。10点マルチタッチにも対応し、キーボードだけでなく画面に直接触れて操作できる。
①120Hz対応の14型WUXGAタッチディスプレー
14型のWUXGA（1920×1200）IPSディスプレーは、縦方向にも広い16:10で、非光沢仕様。リフレッシュレート120Hzに対応し、スクロールやアニメーション、動画をなめらかに表示する。別売りのMPP2.0スタイラスペンも利用できる。
②Core Ultra 5 115Uと16GBメモリーを搭載
Core Ultra 5 115Uを搭載し、ハイパースレッディング・テクノロジーにより複数のタスクを同時に処理。AI処理を効率化するIntel AI Boost専用エンジンも備える。メモリーは16GB、ストレージは512GB SSDだ。
③USB-C×2にHDMIやmicroSDも用意
USB 3.2 Type-C×2は最大5Gbpsで、PDと映像出力に対応。USB 3.2 Type-A×2のほか、HDMI出力、ヘッドセット／スピーカー・ジャック、microSDカードリーダーも備える。Wi-Fi 6とBluetooth 5.2にも対応する。
製品スペック
【CPU】Intel Core Ultra 5 115U
【メモリ】16GB DDR5-4800MHz
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】14型WUXGA（1920×1200）、IPS、非光沢、16:10、120Hz、10点マルチタッチ対応
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