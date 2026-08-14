大画面付きFire TVを壁に掛けよう！ Alexaも呼び出せる15.6型「Echo Show 15」が超便利

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【Amazonタイムセール】Amazon Echo Show 15をチェック！

Amazonの「Echo Show 15」がタイムセール対象。過去価格47,980円のところ、21％オフの37,980円で販売中。

テレビ番組や映画を見るだけじゃない。今日の予定を確認したり、天気を見たり、家族のやることリストを表示したり。「Echo Show 15」は、Fire TVとAlexaをひとつの大画面で使えるのが面白い。動画を見ていないときは写真を映しておくこともでき、対応するスマートホーム製品の操作にも使える。

①Fire TVをリモコンで操作、Wi-Fi 6Eにも対応

Fire TV機能は、同梱のAlexa対応音声認識リモコンから操作できる。Wi-Fi 6Eに対応し、オーディオは2.0インチウーファー×2と0.6インチツイーター×2を搭載。「再生中のメディア」機能では、複数のEchoデバイスをグループ化できる。

②カレンダーやウィジェットをホーム画面に表示

ホーム画面には、天気ややることリスト、音楽、写真など好みのウィジェットを表示できる。パーソナルカレンダーはGoogle、Microsoft、iCloudなどとの同期に対応。家族の予定を画面で確認するほか、写真をスライドショーで表示することも可能だ。

③13MPカメラは自動フレーミングと3.3倍ズームに対応

13MPカメラを搭載し、自動フレーミングや3.3倍ズーム、ノイズ低減技術に対応する。Echoデバイスやスマートフォンとのビデオ通話に加え、「呼びかけ」機能も利用可能。マイク／カメラのオン／オフボタンと内蔵カメラカバーも備える。