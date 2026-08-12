Amazonセール情報大紹介！ 第2160回
かさばる衣類を圧縮する旅行ポーチがタイムセール中！ 入れて閉めるだけで約半分に
2026年08月12日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】LIXIA トラベル圧縮ポーチをチェック！
LIXIAのトラベル圧縮ポーチがAmazonタイムセール対象。過去価格2,699円のところ、13％オフの2,339円で販売中。
旅行の荷物で、意外と場所を取るのが着替え。何枚か重なるだけでかさばり、スーツケースの中を大きく占めてしまう。LIXIAのトラベル圧縮ポーチは、そんな衣類をまとめてコンパクトにできるアイテムだ。旅行や出張で荷物をまとめるときはもちろん、使わない衣類をクローゼットに収納するときにも活用できる。
①約50％圧縮できるファスナー式
衣類を畳んでポーチに収納し、ファスナーを閉めるだけで約50％圧縮できる。吸引機などを使う圧縮袋とは異なるファスナー式で、衣類をポーチに収めた状態で圧縮できるのが特徴。荷物を最小限に抑えたい出張にも対応する。
②すべてのファスナーにYKK製を採用
すべてのファスナーにYKK製を採用。滑らかな動きと耐久性、品質に定評があり、スムーズな開閉が可能となっている。さらに左右どちらからでも開けやすいダブルファスナー仕様で、圧縮ポーチを開閉しやすい構造となっている。
③中身が見えないナイロン素材
本体にはナイロン素材を使用し、ビニール製の圧縮バッグとは異なり、収納した衣類が外から見えない仕様。旅行や出張のほか、キャンプで使う着替えの収納にも対応し、使用頻度の低い衣類をクローゼットにしまう用途にも使える。
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