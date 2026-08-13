照明からエアコンまで操れるウーファー付スマートハブ「Echo Dot Max」が20％オフ

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【Amazonタイムセール】Amazon Echo Dot Maxをチェック！

Amazonのスマートスピーカー「Echo Dot Max」がタイムセール対象。過去価格14,980円のところ、20％オフの11,980円で販売中。

音楽を聴くならスピーカー、スマート家電をまとめるならハブ。それぞれ用意する手もあるが、1台でまとまるなら話は早い。Amazonの「Echo Dot Max」は、置いた部屋の音響特性を分析してサウンドを自動で微調整。さらに、部屋に入れば照明をつけ、設定温度を超えれば扇風機を動かすといった自動操作にも対応する。

①部屋に合わせて音を自動調整

0.8インチツイーターと2.5インチウーファーを搭載し、深みのある低音とクリアなサウンドに対応。ルームアダプション技術が設置した部屋の音響特性を自動分析し、再生する音を微調整する。

②スマートホームハブと各種センサーを内蔵

Zigbee、Matter、Threadボーダールーター対応のスマートホームハブを内蔵。照明やエアコンなどのスマートホーム製品（別売）を接続して操作でき、室内温度センサーや在室検知を使った自動操作にも対応する。

③2台ステレオやFire TVとの連携に対応

Echo Dot Maxを2台使ったステレオペアリングに対応。Fire TV Stick 4K（第2世代）などと組み合わせればAlexaホームシアターも利用でき、ホームシアターでは同じEcho Dot Maxを最大5台までペアリングできる。