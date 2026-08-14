Amazonセール情報大紹介！ 第2168回
食器5人分を省スペースで洗える！ 高温80℃乾燥、象印の「タテ型」食器乾燥器が1万9500円に
2026年08月14日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】象印マホービン 食器乾燥器「EY-GB50AM-HA」をチェック！
象印マホービンの食器乾燥器「EY-GB50AM-HA」がAmazonで割引対象。過去価格22,800円のところ、14％オフの19,500円で販売中。
食器乾燥器は、容量を求めるほど本体も大きくなりがち。象印マホービンの「EY-GB50AM-HA」は、そこを横ではなく縦に使う2段式にしたモデルだ。5人分の食器に加えて24cmの大皿も収まり、扉は前方の空間を使わないスライド式。たっぷり入れたい、でも置き場所は抑えたい。その両方に応えるつくりだ。
①高温80℃乾燥、3つのコースを使い分け
高温80℃乾燥に対応し、3つの運転コースを用意。夏場など暑いときの節電用には「送風仕上げ55分コース」があり、40分コースと比べて消費電力量を約30％抑えられる。
②分解して洗える、ステンレス製パーツも採用
トレー、かご、はし立て、水受けに加え、ふたまで分解して洗える。トレー、かご、はし立てには、水アカなどの汚れがつきにくいステンレスを採用。水受けと排水ホースにはAg+抗菌加工も施している。
③80cmのロング排水ホースで水捨ての手間を省く
水受けにたまった水は、80cmのロング排水ホースを使ってシンクへ排水できる。その都度水を捨てる必要がなく、水受けから水があふれる心配もない。シンクから少し離れた場所にも設置できる。
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