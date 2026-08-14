Amazonセール情報大紹介！ 第2169回
12万円台でOfficeも2年使えるビジネスノートPCを発見！ Core 5＆メモリ16GBの「IdeaPad Slim 3」タイムセール中
2026年08月14日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo ノートPC「IdeaPad Slim 3（83RR00BYJP）」をチェック！
LenovoのノートPC「IdeaPad Slim 3（83RR00BYJP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格184,800円のところ、32％オフの124,780円で販売中。
PCは新しくしたいし、Microsoft 365も使いたい。それなら、安くまとめて揃えられるに越したことはない。Lenovoの「IdeaPad Slim 3」は、15.3型WUXGA IPS非光沢液晶と512GB SSDを搭載。USB Type-CやHDMI、SDカードリーダーも備えている。
①Core 5 320に16GB DDR5メモリー、512GB SSD
Core 5 320は6コアで、動作周波数1.50GHz、ターボブースト時は4.60GHz。メモリーはDDR5-5600の16GB、ストレージには512GBのPCIe NVMe/M.2 SSDを搭載する。
②15.3型WUXGA、16：10のIPS非光沢液晶
ディスプレーは15.3型のWUXGA IPS液晶で、解像度は1920×1200ドット。アスペクト比16：10、約1677万色表示に対応し、表面は光沢なし。前面にはプライバシーシャッター付き720pカメラも備える。
③指紋センサーやテンキー、Wi-Fi 6にも対応
指紋センサーを搭載し、キーボードはCopilotキーとテンキーを含む84キーのJIS配列。Wi-Fi 6とBluetooth 5.3に対応するほか、2.0W×2のステレオスピーカーはDolby Audioに対応する。
製品スペック
【CPU】インテル Core 5 プロセッサー 320
【メモリ】16GB（DDR5-5600 SDRAM SODIMM）
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe/M.2）
【ディスプレー】15.3型WUXGA IPS液晶（1920×1200ドット、16：10、非光沢）
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）
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