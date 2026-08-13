Amazonセール情報大紹介！ 第2165回
軽くて堅牢なモバイルノートPCを発見！ 独自素材ボディーに有機ELを詰め込んだ「Zenbook SORA」がタイムセール中
2026年08月13日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「Zenbook SORA（UX3407NA-GL16570BE）」をチェック！
ASUSの14型ノートPC「Zenbook SORA（UX3407NA-GL16570BE）」がAmazonタイムセール対象。259,800円で販売中。
ノートPCを毎日持ち歩くなら、重さは負担にならないほうがいい。でも、軽さのために使い勝手まで削られるのは困る。ASUSの「Zenbook SORA」は約990gながら、USB4 Type-Cを2基、USB-A、HDMIを搭載し、顔認証にも対応する。外ではそのまま開き、机に戻ればディスプレーや周辺機器をつなぐ。軽さだけでなく、接続端子もしっかり備えた14型ノートだ。
①Snapdragon X2 Eliteを搭載
Snapdragon X2 Eliteを搭載し、NPUは80TOPSに対応。16GBメモリを備え、グラフィックスにはCPU内蔵のQualcomm Adreno GPUを採用する。Copilot+ PCにも対応。
②14型ASUS Lumina OLEDを採用
14型ASUS Lumina OLEDを採用し、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは60Hz。広い色域と深い黒による映像表現に加え、テュフ・ラインランドの低ブルーライト認証も取得している。
③Ceraluminum採用で約990gのボディー
ボディーには、セラミックの軽さと硬さ、金属の柔軟性と耐久性を兼ね備えたCeraluminumを採用。Ceraluminumは従来のZenbookシリーズより約30％軽く、3倍の強度を持つ。本体重量は約990gとなっている。
製品スペック
【CPU】Snapdragon X2 Elite X2E-88-100
【メモリ】16GB LPDDR5X-9523
【ストレージ】512GB NVMe/M.2 SSD（PCI Express 4.0 x4接続）
【ディスプレー】14型OLED（1920×1200ドット、60Hz、グレア）
【NPU】Qualcomm Hexagon NPU 80TOPS
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2164回
トピックスメモリやSSDを後から増設したい人へ！ 幅95mmのスリムデスクトップPCが11万円台
-
第2163回
トピックス12万円台の360°ヒンジ搭載ノートPC。Core Ultra 5・メモリ16GB搭載「Acer Aspire Spin 14」
-
第2162回
トピックス照明からエアコンまで操れるウーファー付スマートハブ「Echo Dot Max」が20％オフ
-
第2161回
トピックス自宅利用時も不便がないモバイルノートが欲しいなら。インターフェース充実の14型「mouse A4」11％オフ
-
第2160回
トピックスかさばる衣類を圧縮する旅行ポーチがタイムセール中！ 入れて閉めるだけで約半分に
-
第2159回
トピックス実力派の小型タブレットをAmazonで発見！ 8.8型・約350g「Lenovo Legion Tab」が2万円超オフ
-
第2158回
トピックスMacBook Neo待望の値下げ！ A18 Pro搭載の256GBモデルがAmazonで11万3748円
-
第2157回
トピックスコンパクトな23.8液晶一体型PCが15万円台！ Ryzen 5・メモリ16GB搭載「Lenovo A105 AIO」タイムセール中
-
第2156回
トピックスイヤーカフ型を2,399円で試せる！ UGREENの防水＆NCオープンイヤーイヤホンがタイムセール中
-
第2155回
トピックス新型Fire TV、もう4,980円に。HDモデル史上最速の使い心地でWi-Fi 6にも対応済
- この連載の一覧へ