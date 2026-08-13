軽くて堅牢なモバイルノートPCを発見！ 独自素材ボディーに有機ELを詰め込んだ「Zenbook SORA」がタイムセール中

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【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「Zenbook SORA（UX3407NA-GL16570BE）」をチェック！

ASUSの14型ノートPC「Zenbook SORA（UX3407NA-GL16570BE）」がAmazonタイムセール対象。259,800円で販売中。

ノートPCを毎日持ち歩くなら、重さは負担にならないほうがいい。でも、軽さのために使い勝手まで削られるのは困る。ASUSの「Zenbook SORA」は約990gながら、USB4 Type-Cを2基、USB-A、HDMIを搭載し、顔認証にも対応する。外ではそのまま開き、机に戻ればディスプレーや周辺機器をつなぐ。軽さだけでなく、接続端子もしっかり備えた14型ノートだ。

①Snapdragon X2 Eliteを搭載

Snapdragon X2 Eliteを搭載し、NPUは80TOPSに対応。16GBメモリを備え、グラフィックスにはCPU内蔵のQualcomm Adreno GPUを採用する。Copilot+ PCにも対応。

②14型ASUS Lumina OLEDを採用

14型ASUS Lumina OLEDを採用し、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは60Hz。広い色域と深い黒による映像表現に加え、テュフ・ラインランドの低ブルーライト認証も取得している。

③Ceraluminum採用で約990gのボディー

ボディーには、セラミックの軽さと硬さ、金属の柔軟性と耐久性を兼ね備えたCeraluminumを採用。Ceraluminumは従来のZenbookシリーズより約30％軽く、3倍の強度を持つ。本体重量は約990gとなっている。

製品スペック

【CPU】Snapdragon X2 Elite X2E-88-100

【メモリ】16GB LPDDR5X-9523

【ストレージ】512GB NVMe/M.2 SSD（PCI Express 4.0 x4接続）

【ディスプレー】14型OLED（1920×1200ドット、60Hz、グレア）

【NPU】Qualcomm Hexagon NPU 80TOPS