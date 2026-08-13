Amazonセール情報大紹介！ 第2164回
メモリやSSDを後から増設したい人へ！ 幅95mmのスリムデスクトップPCが11万円台
2026年08月13日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Dell Slim ECS1250（SD20-FNA）をチェック！
DellのデスクトップPC「Dell Slim ECS1250（SD20-FNA）」がAmazon割引対象。参考価格131,980円のところ、15％オフの112,833円で販売中。
買ったときは8GBメモリーと512GB SSDで十分でも、あとから容量を増やしたくなるかもしれない。「Dell Slim ECS1250」は、メモリーやストレージを増設でき、購入後に構成を変えられるデスクトップPCだ。サイドパネルはツール不要で開閉・取り外しできる。
①最大2TB SSD＋2TB HDDまで拡張可能
ストレージは最大2TB SSD＋2TB HDDまで拡張でき、PCIe拡張スロットも3基用意。PCIe x16ハーフハイト×1、PCIe x1ハーフハイト×2を備え、購入後のアップグレードにも対応する。
②最大4台のフルHDモニターへ出力可能
DisplayPortとデイジーチェーン接続を利用し、最大4台のフルHDモニターを接続可能。HDMI 2.1とDisplayPort 1.4aポートを使えば、2台の4Kモニターにも出力できる。前面4基を含め、USBポートは合計8基を備える。
③キーボード、マウス、DVDドライブが付属
Dellの有線日本語キーボード「KB216」と有線光学マウス「MS116」に加え、外付けDVD±RWドライブ「DW316」が付属。1年間の翌営業日対応オンサイト修理サービスとHDD返却不要サービスも付き、故障したドライブは手元に保管できる。
製品スペック
【CPU】Intel Core i3-14100
【メモリ】8GB DDR5-4800MT/s
【ストレージ】512GB M.2 PCIe NVMe SSD
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