Amazonセール情報大紹介！ 第2161回
自宅利用時も不便がないモバイルノートが欲しいなら。インターフェース充実の14型「mouse A4」11％オフ
2026年08月12日 19時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】マウスコンピューター 14型ノートPC「mouse A4（A4A5U01SR1SIW1104AZ）」をチェック！
マウスコンピューターの14型ノートPC「mouse A4（A4A5U01SR1SIW1104AZ）」がAmazon割引対象。参考価格126,800円のところ、11％オフの112,689円で販売中。
14型ノートなら、必要なときはそのまま持ち出したい。でも、家やオフィスに戻れば、ディスプレーにつないだり、有線LANを使ったりしたい。「mouse A4」は、USB PD入力と画面出力に対応するType-Cに加え、HDMIや有線LANを搭載。Wi-Fi 6Eにも対応する。持ち運ぶことだけに寄せず、机に戻ってからの使い方まで考えられている1台だ。
①14型フルHDのノングレア液晶を採用
14型液晶は1,920×1,080ドットのフルHD表示に対応し、表面はノングレア仕様。本体サイズは約32.5×21.8×2.2cm、重量は約1.34kgとなっている。Webカメラも内蔵する。
②Ryzen 5 7430Uと500GB NVMe SSDを搭載
CPUにはAMD Ryzen 5 7430U、グラフィックスにはAMD Radeon グラフィックスを採用。16GBのDDR4-3200メモリは8GB×2構成で、ストレージには500GBのM.2 NVMe SSDを備える。OSはWindows 11 Home 64ビットだ。
③3年保証に24時間365日の電話サポート
3年間のセンドバック修理保証に加え、24時間365日の電話サポートを用意。付属品はマニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプター。JEITA Ver.3.0での動作時間は動画再生約5時間、アイドル状態約8.5時間となっている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 7430U
【メモリ】16GB（8GB×2、DDR4-3200）
【ストレージ】500GB M.2 NVMe SSD
【ディスプレー】14型フルHD（1,920×1,080ドット）、ノングレア
【保証】3年間センドバック修理保証、24時間365日電話サポート
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