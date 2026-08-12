Amazonセール情報大紹介！ 第2159回
実力派の小型タブレットをAmazonで発見！ 8.8型・約350g「Lenovo Legion Tab」が2万円超オフ
2026年08月12日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo タブレット「Lenovo Legion Tab（ZAEF0099JP）」をチェック！
Lenovoのタブレット「Lenovo Legion Tab（ZAEF0099JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格109,780円のところ、18％オフの89,600円で販売中。
8.8型というサイズに、Snapdragon 8 Gen 3と12GBメモリ。この組み合わせなら、小型タブレットを見る目もちょっと変わってくる。Lenovoの「Lenovo Legion Tab」は、約350gのボディーに256GBストレージを搭載。ディスプレーは2560×1600ドットで、10点マルチタッチにも対応する。
①Snapdragon 8 Gen 3と12GB LPDDR5Xメモリ
8コアのQualcomm Snapdragon 8 Gen 3を搭載し、動作周波数は最大3.3GHz。メモリは12GB LPDDR5X、ストレージは256GBを備える。なお、メモリの拡張・増設には対応していない。
②2基のUSB Type-Cポート搭載
USB Type-Cポートを下部と側面に1基ずつ装備。下部はUSB 3.2でDP-Outに対応し、側面はUSB 2.0となる。Miracastにも対応するほか、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4をサポートする。
③6550mAhバッテリーで約15時間使用
6550mAhのリチウムイオンポリマーバッテリーを内蔵し、使用時間は約15時間。ACアダプター使用時の充電時間は約1時間となる。本体サイズは約208.5×129.5×7.8mmで、ACアダプターとUSBケーブルも付属する。
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