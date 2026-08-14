夏のクルマにマイナス18℃を。山善の18Lポータブル冷凍冷蔵庫がタイムセール中

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【Amazonタイムセール】山善 18Lポータブル冷凍冷蔵庫「YFR-AC18H（B）」をチェック！

山善の18Lポータブル冷凍冷蔵庫「YFR-AC18H（B）」がAmazonタイムセール対象。参考価格24,990円のところ、10％オフの22,490円で販売中。

キャンプや車中泊で使えても、そのためだけに冷蔵庫を買うのはちょっと迷う。山善の「YFR-AC18H（B）」は、車のシガーソケットだけでなく家庭用コンセントにも対応。出かける日は車に積んで、普段は家のセカンド冷蔵庫・冷凍庫に。車載用だけで終わらず、家でも使えるのがポイントだ。

①－18～20℃まで設定できるコンプレッサー式

コンプレッサー式を採用し、食材に合わせて－18～20℃の範囲で温度を設定できる。冷蔵庫としてはもちろん、冷凍庫としても使用可能。車中泊やキャンプ、釣り、旅行など、冷やしたいものに合わせて温度を変えられる。

②18L、500mlペットボトルなら17本収納

定格内容量は18L。350ml缶なら25本、500mlペットボトルなら17本、2Lペットボトルなら4本が収納の目安となる。スーパーでまとめ買いした食材や飲料の持ち運びにも使え、本体サイズは幅47.8×奥行32.4×高さ41.3cm。

③節電重視のEco、標準運転のHHを選べる

運転モードは、節電モードの「Eco」と標準モードの「HH」の2種類。Ecoはコンプレッサーを2000rpm、HHは3000rpmで運転する。－18℃運転時の平均消費電力では、EcoはHHと比べて約10％省エネとなる。