「西遊記」をモチーフとした熱血ローグライトアクション！
くにおくんが天竺を目指す！『くにおくんの熱血西遊記 天竺乱闘編』がSwitch／PS5／Steamで本日配信
アークシステムワークスは6月4日、Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）向け熱血ローグライトアクション『くにおくんの熱血西遊記 天竺乱闘編』を配信開始。価格は、2970円だ。
本作は、「三国志演義」に続く中国四大奇書の一つ「西遊記」をモチーフとしたタイトル。遊ぶたびに強くなる、やり込み型ローグライトとして、一人でじっくりあそべる作品となっている。
【配信ストア】
■ニンテンドーeショップ
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000113592
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10017700
■Steam
https://store.steampowered.com/app/4164020/_/
■「孫悟空」「猪八戒」「沙悟浄」「三蔵法師」!? メインキャラクターが全員「くにお」!!
全員で天竺（てんじく）を目指すハチャメチャ痛快コメディアクション！
① 遊ぶたびに強くなる、やり込み型ローグライトアクション！
ステージを進むごとにランダムで現れる神様たちから、スキルやステータスを強化できる「極意」をゲットしよう。
登場する「極意」はなんと80種類！ 自分だけの最強ビルドを見つけ出し、押し寄せる敵をなぎ倒そう。
②3つのスタイルを戦略的に使い分けろ！
スタート時はスピード型の「孫悟空」のみだが、物語を進めればパワータイプの「猪八戒」、遠距離タイプの「沙悟浄」も開放。3人の「くにお」を自由にセレクトし、それぞれの特徴を生かしてステージを攻略しよう。
③「くにおくん」シリーズのアイツらも参戦！
シリーズおなじみの面々が西遊記のキャラクターとして続々登場。時にはくにおたちの旅路を助けたり、ボスとして立ちはだかったり……。物語のいたる所でくりひろげられる掛けあいも必見だ。
【ゲーム情報】
タイトル：くにおくんの熱血西遊記 天竺乱闘編
ジャンル：熱血ローグライトアクション
配信：アークシステムワークス
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
配信日：配信中（2026年6月4日）
価格：2970円（ダウンロード版）
IARC：3+（全年齢対象）
© ARC SYSTEM WORKS
※画面写真はPC（Steam）版のもの。
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