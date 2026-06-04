「西遊記」をモチーフとした熱血ローグライトアクション！

アークシステムワークスは6月4日、Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）向け熱血ローグライトアクション『くにおくんの熱血西遊記 天竺乱闘編』を配信開始。価格は、2970円だ。

本作は、「三国志演義」に続く中国四大奇書の一つ「西遊記」をモチーフとしたタイトル。遊ぶたびに強くなる、やり込み型ローグライトとして、一人でじっくりあそべる作品となっている。

【配信ストア】

■ニンテンドーeショップ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000113592

■PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10017700

■Steam

https://store.steampowered.com/app/4164020/_/

■「孫悟空」「猪八戒」「沙悟浄」「三蔵法師」!? メインキャラクターが全員「くにお」!!

全員で天竺（てんじく）を目指すハチャメチャ痛快コメディアクション！

① 遊ぶたびに強くなる、やり込み型ローグライトアクション！

ステージを進むごとにランダムで現れる神様たちから、スキルやステータスを強化できる「極意」をゲットしよう。

登場する「極意」はなんと80種類！ 自分だけの最強ビルドを見つけ出し、押し寄せる敵をなぎ倒そう。

②3つのスタイルを戦略的に使い分けろ！

スタート時はスピード型の「孫悟空」のみだが、物語を進めればパワータイプの「猪八戒」、遠距離タイプの「沙悟浄」も開放。3人の「くにお」を自由にセレクトし、それぞれの特徴を生かしてステージを攻略しよう。

③「くにおくん」シリーズのアイツらも参戦！

シリーズおなじみの面々が西遊記のキャラクターとして続々登場。時にはくにおたちの旅路を助けたり、ボスとして立ちはだかったり……。物語のいたる所でくりひろげられる掛けあいも必見だ。

【ゲーム情報】

タイトル：くにおくんの熱血西遊記 天竺乱闘編

ジャンル：熱血ローグライトアクション

配信：アークシステムワークス

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年6月4日）

価格：2970円（ダウンロード版）

IARC：3+（全年齢対象）

© ARC SYSTEM WORKS

※画面写真はPC（Steam）版のもの。