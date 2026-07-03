Epic Games Storeにて7月3日より、横スクロールアクションゲーム「熱血硬派くにおくん外伝 リバーシティガールズ2（River City Girls 2）」の無料ダウンロードが開催中（通常は3880円）。期間は2026年7月9日23時59分まで。

本作は、「熱血硬派くにおくん」の世界観で、「くにお」と「りき」の彼女である「きょうこ」と「みさこ」を主人公とする16bitスタイルの横スクロールアクションゲーム。

可愛い女の子を操作して敵を倒し、パワーアップアイテムを手に入れ、強くなりながら進んでいくRPG風のゲームデザインが特徴。アニメ・漫画風のカットシーンには注目だ。

前作からはプレイアブルキャラクターが追加されたほか、空中コンボが楽しい新アクション、そして約2倍に広がったステージなど、大幅にパワーアップを果たしている。

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・River City Girls 2製品ページ

https://store.epicgames.com/p/river-city-girls-2-77af3a

River City Girls, Kunio-Kun, Double Dragon, and all related characters, names locations, and assets are Copyright © 2022 by ARC System Works Co, Ltd. © 2022 WayForward Technologies.