Astrolabe Gamesは2月12日、アークシステムワークスのライセンスを受けて91Actが開発したローグライトアクションゲーム「BLAZBLUE ENTROPY EFFECT X」を発売した。

本作は、「BLAZBLUE」のスピンオフ作品。同シリーズより14名のキャラが登場するほか、「Dead Cells」および「ICEY」から2名のクロスオーバーキャラが参戦する。

100種類におよぶ戦術と固有スキル「ポテンシャル」を組み合わせ、さまざまなバトルスタイルを構築可能。育成したキャラクターの能力をほかのキャラクターに継承させることで、より奥深い育成が楽しめるという。

ユーザーからは「エフェクトかっこよ」「心機一転のなか発売」「スタイリッシュなアクション楽しみ！」「俺ブレイブルー大好きだから、買わない訳にはいかねぇ！」など、期待の声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：BLAZBLUE ENTROPY EFFECT X

ジャンル：

販売：Astrolabe Games

開発：91Act／アークシステムワークス

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S

発売日：発売中（2026年2月12日）

価格：2970円（パッケージ／ダウンロード）

© ️ ARC SYSTEM WORKS/ © 91Act Developed by 91Act. Published by Astrolabe Games & 91Act.