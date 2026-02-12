「BLAZBLUE」スピンオフ本日発売 ド派手なエフェクト満載のローグライトアクション
Astrolabe Gamesは2月12日、アークシステムワークスのライセンスを受けて91Actが開発したローグライトアクションゲーム「BLAZBLUE ENTROPY EFFECT X」を発売した。
本作は、「BLAZBLUE」のスピンオフ作品。同シリーズより14名のキャラが登場するほか、「Dead Cells」および「ICEY」から2名のクロスオーバーキャラが参戦する。
100種類におよぶ戦術と固有スキル「ポテンシャル」を組み合わせ、さまざまなバトルスタイルを構築可能。育成したキャラクターの能力をほかのキャラクターに継承させることで、より奥深い育成が楽しめるという。
ユーザーからは「エフェクトかっこよ」「心機一転のなか発売」「スタイリッシュなアクション楽しみ！」「俺ブレイブルー大好きだから、買わない訳にはいかねぇ！」など、期待の声が寄せられている。
【ゲーム情報】
タイトル：BLAZBLUE ENTROPY EFFECT X
ジャンル：
販売：Astrolabe Games
開発：91Act／アークシステムワークス
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S
発売日：発売中（2026年2月12日）
価格：2970円（パッケージ／ダウンロード）
© ️ ARC SYSTEM WORKS/ © 91Act Developed by 91Act. Published by Astrolabe Games & 91Act.