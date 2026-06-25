アークシステムワークスは6月25日、同社の最新情報を紹介する「ARC SYSTEM WORKS Showcase」を配信。以下では、そこで発表された内容をまとめてお届けしよう。

番組はアーカイブ配信されているので、未見の人はぜひともチェックしてほしい。

▼「ARC SYSTEM WORKS Showcase 2026」

https://youtu.be/d1gWD9--ZeQ

■発表ラインナップ

●『神貌のクリファ』

『神貌のクリファ』は、アークシステムワークス＆ユナイトプラスが送る新作タクティカルカウンター・タイムラインRPG。

渋谷を中心として、現実を侵食する怪異が発生するようになった世界を舞台に、自らにも怪異を宿す二人の主人公による怪異発生の謎を追う物語が展開する。

本日、Reveal トレーラー／ホームページを公開。本作は2026年9月24日の発売を予定している。

また、2026年6月25日10時より、PS store／PC（Steam／EPIC store）にて予約を受け付けを開始している。ぜひ予約して早期購入特典をゲットしよう。

さらに、パッケージ版の予約受付も各店舗にて本日より順次開始している。早期購入特典や店舗ごとのオリジナル特典など、詳しい情報については公式サイト、または各店舗サイトにて確認してほしい。

▼神貌のクリファ ティザートレーラー

https://youtu.be/8DK7oWM6BPI

【タイトル情報】

タイトル：神貌のクリファ（カンバクのクリファ）

発売日：2026年9月24日予定

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch／PC（Steam／Epic Game store）

公式サイト：https://www.arcsystemworks.jp/qliphah/

© ARC SYSTEM WORKS

●『Donutal（ドーナタル）』

『Donutal（ドーナタル）』は「対話」を通して真意を見抜く宇宙人審査アドベンチャー。舞台は2206年。コールドスリープから目覚めたあなたは地球の「入星審査官」として、地球に来訪する宇宙人たちを審査することになる。

本日、新たにシステム紹介トレーラーを公開。『Donutal』はPC（Steam）にて2026年の発売を予定している。ぜひウィッシュリストに登録のうえ、発売を待とう。

▼『Donutal（ドーナタル）』システム紹介トレーラー

https://youtu.be/fOMgnj4R07k

【タイトル情報】

タイトル：Donutal（ドーナタル）

発売日：2026年予定

プラットフォーム：PC（Steam）

公式サイト：https://www.arcsystemworks.jp/donutal/

Steam製品ページ：https://store.steampowered.com/app/3971730/Donutal/

© ARC SYSTEM WORKS

●『デモンズナイトフィーバー』

「敵も味方もキルキルキル！ 死ねば死ぬほど強くなる育成RTAシミュレーションRPG」が登場。

本作は、王道のマス目型シミュレーションをベースに、仲間を容赦なく犠牲にする非道な戦闘システム「しもべ酷使システム」を搭載した新感覚SRPG。

悪事を働けば働くほど、軍団はより凶悪に、攻略はより有利に。赤ちゃんになってしまった邪神「ギガスゴイデス」の力を取り戻し、正義の仮面を被った偽りの神を打ち砕こう。

本日、新たにゲーム紹介トレーラーを公開。本作は2026年内の発売を予定しているので、ぜひともチェックしよう。

▼『デモンズナイトフィーバー』ゲーム紹介トレーラー

https://youtu.be/7fgnbRHE_9I

【タイトル情報】

タイトル：デモンズナイトフィーバー

発売日：2026年予定

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch／PC（Steam）

公式サイト：https://www.arcsystemworks.jp/demonsnightfever/

©SuperNiche LLC. Developed by Drecom Co., Ltd. Licensed to and published by ARC SYSTEM WORKS.

●『アブソラム』

横スクロールアクションに革命を起こしたチームが送る、最高のアクションとローグライク要素が入り混じる『Absolum（アブソラム）』。舞台となるタラムでの冒険は、昔ながらのファンタジーゲームの雰囲気を堪能できる。

本日、新たに「Nintendo Switch 2」版の発売を発表した。

パッケージ版の予約受付も各店舗にて本日より順次開始している。早期購入特典や店舗ごとのオリジナル特典など、詳しい情報については公式サイト、または各店舗サイトを確認しよう。なお、デジタル版の予約受付や詳細については、今後の続報を待ってほしい。

【タイトル情報】

タイトル：Absolum（アブソラム）

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 4／PlayStation 5／PC（Steam）

公式サイト：https://www.arcsystemworks.jp/absolum/

© 2025 Absolum, a game developed by Supamonks, Guard Crush and Dotemu, and published by Arc System Works. Absolum, Dotemu and their respective logos are trademarks, trademark applications or registered trademarks. All other trademarks, registered trademarks, trademark applications or their logos belong to their respective owners. All rights reserved.

●『デイヴ・ザ・ダイバー COMPLETE EDITION』

世界中で大ヒットを記録したハイブリッド・海洋アドベンチャーが、すべてを詰め込んだ完全版となって登場。話題を呼んだ「DREDGE」や「Godzilla」といった豪華コラボDLCをあらかじめ収録した『デイヴ・ザ・ダイバー COMPLETE EDITION』が、Nintendo Switch 2／PlayStation 5で発売決定した。

『デイヴ・ザ・ダイバー COMPLETE EDITION』は2026年10月8日発売予定。本作の予約受付や詳しい情報については、今後の続報を楽しみにしよう。

▼「デイヴ・ザ・ダイバー COMPLETE EDITION」 ティザートレーラー

https://youtu.be/w28Qk3SEz4Y

【タイトル情報】

タイトル：デイヴ・ザ・ダイバー COMPLETE EDITION

発売日：2026年10月8日予定

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2

© MINTROCKET. Published by ARC SYSTEM WORKS.

●『DAMON and BABY（デイモン&ベイビー）』

『DAMON and BABY』（デイモン&ベイビー）は、広大な世界を探索する「探索型アクション」と、精密な操作が求められる「ツインスティックシューター」の要素を融合させた、新感覚アクションアドベンチャー。

本日、新たに新モード「ブラッドエッジ卿の試練」追加を含むメジャーアップデート「Ver 2.00」を発表した。アップデートは本日配信されたので、ぜひアップデートをして、新モードを楽しもう。

【タイトル情報】

タイトル：DAMON and BABY（デイモン&ベイビー）

配信日：配信中（2026年3月26日）

ジャンル：見下ろし型ガンアクションアドベンチャー

対応機種：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）

※ダウンロード版のみ

プレイ人数：1～2人（オフラインプレイのみ）

IARC：12＋（12才以上対象）

公式サイト：https://www.arcsystemworks.jp/damonandbaby/

© ARC SYSTEM WORKS

●『GUILTY GEAR –STRIVE-』

超大型アップデートVer .2.00が行われ、今なお盛り上がりを見せる『GUILTY GEAR –STRIVE-』。本日、新たに7月2日よりスタート予定のブレイジングパス「Duel 2 アンニュイ プロトコル」の詳細について発表。

「Duel 2 アンニュイ プロトコル」では、カイの武器スキン「封雷剣（聖騎士団）」やクイーン・ディズィーのアウトフィット「カントリー」などを手に入れられる。

さらに新DLCキャラクター「ロボカイ」の予告映像を公開した。「ロボカイ」のフルトレーラーは、今週末に開催される「ARC WORLD TOUR 2026-2027」の予選大会、EVO 2026にて公開予定なので、楽しみに待ってほしい。

なお、2026年6月23日に「ギルティギアシリーズ 28周年 & GGST 5周年 記念スペシャル！」が配信された。こちらもアーカイブ配信されているので、あわせてチェックしてほしい。

▼【ギルティギア公式】ギルティギアシリーズ 28周年 & GGST 5周年 記念スペシャル！

https://www.youtube.com/watch?v=u0haNvl6o2A

【タイトル情報】

タイトル：GUILTY GEAR -STRIVE-

発売日：発売中

プラットホーム：PlayStation 4／PlayStation 5／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）／アーケード（APM3）

公式サイト：https://www.guiltygear.com/ggst/jp/

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●『BLAZBLUE CENTRALFICTION』

2017年の発売以降、多くのユーザーから支持を受ける『BLAZBLUE CENTRALFICTION』にて、新規プレイアブルキャラクターの追加が決定した。詳細はEVO 2026にて公開予定なので、お楽しみに。

▼『BLAZBLUE CENTRALFICTION』新規プレイアブルキャラクター参戦告知トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=v9Fd4esxQJQ

【タイトル情報】

タイトル：BLAZBLUE CENTRALFICTION

発売日：発売中

プラットホーム：PlayStation 3／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）／NESiCAxLive

公式サイト：https://www.blazblue.jp/cf/cs/

© ARC SYSTEM WORKS