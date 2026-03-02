自宅が本格レーシングマシンに変わる！ Thermaltake「GR300」シリーズ発表

アスクは、Thermaltake社製のレーシングコックピット「GR300」シリーズおよび関連オプションを発表した。「GR300 Cockpits」は、耐久性に優れたスチールフレームとリクライニング可能なレーシングシートを備え、自宅で本格的なレーシングシミュレーターを楽しむための基本キットだ。価格は59,800円前後の見込み。

「GR300 Cockpits」は、ホイールマウントとペダルマウントが角度調整に対応しており、左右どちらにも取り付け可能なシフターマウントを装備している。主要ブランドのシムレーシング製品に対応するほか、専用モニターマウントや13インチのステアリングホイール「G6 Racing Wheel」、キーボード・マウストレイ、フロアマットなどのオプションを取り揃えており、ユーザーに最適なシムレーシング環境を提供する。

このシリーズ専用のモニターマウント「GR300 Monitor Stand」は、5,980円前後で提供される予定だ。さらに、バンドル版の「G6 Direct Drive Racing Wheel with pedals」は、89,980円前後で登場する。各オプションはブラックとホワイトの2色展開で、バリエーション豊かに選択可能だ。