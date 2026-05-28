「Xiaomi 17T」シリーズ発表！ FeliCa対応のProか、8万円台の無印か？ 違いを解説

シャオミは今日28日、スマートフォンの新モデル「Xiaomi 17T Pro」「Xiaomi 17T」をグローバルで発表しました。日本での発売も決定しており、ともに6月4日に発売します。

圧倒的な性能とライカカメラが魅力！

「Xiaomi 17T Pro」

Xiaomi 17T Proは、ライカと共同開発した本格的なカメラシステムや、シャオミ史上最大のバッテリーを搭載した最上位モデルです。価格は12/256GBモデルが11万9800円、12/512GBモデルが13万9800円。

メインカメラには「Light Fusion 950」センサーを採用した5000万画素の広角レンズ、さらに5000万画素の5倍光学望遠レンズ、1200万画素の超広角レンズの3眼構成で、日常の風景からポートレート、スポーツ観戦まであらゆるシーンでクオリティーの高い写真が撮影できます。

本体サイズをキープしながら、7000mAhの大容量バッテリーを内蔵しているのも特徴のひとつ。100Wの急速充電を使えば最短48分で100％まで充電が可能で、ワイヤレス充電にも対応しています。

ディスプレーは6.83型の有機ELディスプレーで、144Hzの高いリフレッシュレートによる滑らかな動作に加え、ドイツの専門機関による4つのアイケア認証を業界で初めて取得しており、目の負担を軽減する設計になっています。

SoCはMediaTekのハイエンド「Dimensity 9500」を搭載し、メモリーは12GB、ストレージは256/512GBをラインナップします。そのほか、IP68の防水防塵、日本のユーザーにうれしいおサイフケータイ（FeliCa）、iPhoneのAirDropとも連携できるQuick Shareも備えています。

扱いやすいジャストサイズに高コスパ

「Xiaomi 17T」

Xiaomi 17Tは、Proモデルの優れたカメラ性能などを引き継ぎつつ、本体サイズや一部の仕様を変更してより手頃な価格を実現したモデルです。価格は12/256GBモデルが8万9980円、12/512GBモデルが10万9800円。

Proモデルとの主な違いは以下の通りです。

・サイズとディスプレーの違い

Proモデル（6.83型）に対し、17Tは6.59型と、片手でも扱いやすいサイズ感になっています。重量もProの約219gに対し、17Tは約200gと19g軽量です。ディスプレーのリフレッシュレートも最大120Hzと抑えめです（Proは144Hz）。

・カメラスペックの違い

どちらも光学5倍の望遠レンズを備えたライカコラボの3眼カメラを搭載していますが、メインカメラのセンサーが異なります。Proが「Light Fusion 950」を採用しているのに対し、Xiaomi 17Tは「Light Fusion 800」を搭載しています。

・バッテリーと充電性能の違い

バッテリー容量は6500mAhで、67Wの急速充電（最短58分で100％充電）に対応します。十分に高性能ですが、Proモデルの7000mAh・100W充電と比較するとやや控えめになっており、ワイヤレス充電は非対応です。

・基本性能と対応機能の違い

17TのSoC（チップセット）は「MediaTek Dimensity 8500-Ultra」です。ProのDimensity 9500と比べると性能はやや控えめ。また、IP68の防水防塵には対応していますが、おサイフケータイ（FeliCa）は非対応で、Quick ShareのAirDrop連携もProモデルのみの対応です。

・カラーと価格設定の違い

カラバリはProモデルがディープブルー、ディープバイオレット、ブラックの3色であるのに対し、17Tはブルー、バイオレット、ブラックの3色展開です。

コスパならXiaomi 17T

おサイフケータイなどを求めるならXiaomi 17T Pro

ハイスペックとおサイフケータイ、AirDrop連携などの利便性を求めるなら「Xiaomi 17T Pro」、ライカの本格カメラや高い基本性能を手軽に楽しみたいなら「Xiaomi 17T」がオススメです。

オトクに購入できるキャンペーンも複数用意

「Xiaomi 17T シリーズ」の発売を記念して実施される、オトクなキャンペーンが全6種類展開されます。

特典1：Xiaomi Tag 無料プレゼント

対象期間内に「Xiaomi 17T Pro」または「Xiaomi 17T」を予約・購入した場合、「Xiaomi Tag」を1個無料でプレゼントするキャンペーンです。

対象期間：2026年5月28日〜2026年6月3日

対象販路：Xiaomi Store各店、Xiaomi公式サイト（mi.com）、Xiaomi公式 楽天市場店、Amazon.co.jp

特典2：早割キャンペーン

対象期間内に購入すると、早割価格が適用されて通常よりも安く購入できます。

割引額： Xiaomi 17T Proは6000円割引、Xiaomi 17Tは5000円割引

対象期間：2026年5月28日〜2026年7月21日

対象販路：全販路

特典3：「アトカラ」利用でキャッシュバック＆無金利分割

決済サービス「アトカラ」を利用すると最大36回の無金利分割払いが可能になり、月々2499円で最新スマホを持てます。さらに、期間中の利用で最大1万円のキャッシュバックを獲得できます。

対象期間：2026年5月28日〜2026年6月14日（キャッシュバック期間）

対象販路：Xiaomi Store各店、Xiaomi公式サイト（mi.com）

特典4：下取りプログラム＆学生割引

下取りプログラム 旧機種を下取りに出して本シリーズを購入すると、2000円のキャッシュバックが受けられます（対象販路：Xiaomi Store各店、mi.com、楽天市場店、Amazon.co.jp）。

学生割引 学生資格の審査に通過すると、購入時にそのまま適用できる2000円クーポンがもらえます（対象販路：Xiaomi Store各店、mi.com）。

特典5：充実の無料アフターサービス＆サブスク特典

本シリーズを購入すると、修理保証や各種人気サブスクリプションの無料アクセス権が付帯します。

メーカー保証2年延長（※2026年5月28日〜6月30日購入分が対象）

6ヶ月間の画面割れ保証（※2026年5月28日〜2027年5月28日購入分が対象）

YouTube Premium 3ヵ月無料アクセス

Spotify Premium 4ヵ月無料アクセス

Google AI Pro 3ヵ月無料アクセス

特典6：新商品やサービスのセット購入割引

本体と一緒に以下の対象商品・サービスを購入すると、特別割引が適用されます。

Xiaomi Care 2年プラン：1万円割引となり、実質1年プランの価格で提供

Xiaomi Watch S5：3000円割引

Xiaomi Buds 6：3000円割引

対象期間：2026年5月28日〜2026年7月21日

対象販路：Xiaomi Store各店、Xiaomi公式サイト（mi.com）