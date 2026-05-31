格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ 第595回
さらに進化のライカカメラに7000mAhバッテリー！ 「Xiaomi 17T Pro」の詳細スペック＆フォトレポ
2026年05月31日 15時00分更新
主要格安SIMの料金表とともに、格安SIM、SIMフリースマホなどの1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週の話題は、シャオミのお手頃ハイエンド「Xiaomi 17T」シリーズの登場。2モデルの詳細スペックの比較と発表会でのフォトレポをお届けする。
FeliCa有りの全部入り「Xiaomi 17T Pro」と標準モデルの2製品
価格は上昇しているが、半導体高騰の中では頑張っている!?
例年なら1年の後半に登場していた、シャオミのお手頃ハイエンド「Xiaomi T」シリーズが、今年は6月に発売される。昨年モデルに続いて、FeliCaを含めた全部入りのProモデル（Xiaomi 17T Pro）、FeliCaは入っていない標準モデル（Xiaomi 17T）の2モデル体制。もちろんともにライカコラボのカメラを搭載する。両モデルの進化点を詳しく見ていこう。
まずは“全部入り”のXiaomi 17T Proから。大画面の6.83型有機EL（1280×2772、144Hz対応）を搭載するハイエンドモデルで、Antutuのスコアで約350万点を叩き出すというMediaTek製の最新SoC「Dimensity 9500」の組み合わせ。メモリーは12GBで、ストレージは256GBと512GBの2タイプ。
カメラでは、メインカメラのセンサーはサイズ／画素数こそ1/1.31型／5000万画素と変更はないものの、「Light Fusion 950」という改良版に変更。集光性能をさらにアップさせている。望遠レンズもペリスコープ型の光学5倍というスペックは変わらないが、テレマクロや高倍率望遠でのAIズームへの対応をうたっている。
うれしいのはバッテリーの7000mAhへの増量（前モデルは5500mAh）。シリコンカーボンバッテリーの採用で高密度化されていることにより、厚みは8.25mmと大きくは変わらない（前モデルは7.96mm）。ネットワーク面では引き続きドコモ5Gのn79は非対応となっている。
注目の価格は256GBモデルで11万9800円。Xiaomi 15T Proから1万円アップ。ただ、部材高騰の中で「頑張った価格」とのシャオミ側の声は事実なのだろう。なお、7月21日までの購入で6000円の割引。欲しい人は早めの購入が吉と言えそうだ。
一方のXiaomi 17Tは、6.59型ディスプレーを搭載するなど、一回り小さくなり、SoCはDimensity 8500-Ultra。ただし、メモリーは12GBと上位モデルと同じなのはうれしい点（ストレージは256GBまたは512GB）。
カメラは、メインが1/1.55型の5000万画素（Light Fusion 800）とこちらは前世代と同じだが、望遠は上位モデルと同じペリスコ型の光学5倍と大きく進化。最大120倍のAIズーム対応も同じ。バッテリーも6500mAhと大容量。価格は256GBモデルが8万9980円で、7月21日までは5000円引き。FeliCaが不要なら、魅力的だ。
ユーザーが必要としている部分はしっかりコストをかける
しかも“全部入り” シャオミらしさが光るお手頃ハイエンド
日本のユーザーにとってより注目なのは、“全部入り”のXiaomi 17T Proだろう。細かく見ていくと、n79非対応や超広角カメラなどで弱点もあり、すべての面で文句なしというわけではないのだが、最新SoCにカメラ、大容量バッテリー、ディスプレーとユーザーが重視する部分にしっかりコストをかけつつ、お手頃価格なのがシャオミ流。FeliCa＆本格防水（IP68）は引き続きしっかりサポートしているので、幅広い層のユーザーにオススメしやすい1台なのは変わりなさそうだ（横幅が77.5mmと若干大きいが）。
|Xiaomi 17T Pro
|Xiaomi 17T
|ディスプレー
|6.83型有機EL
(19.5：9) 144Hz対応
|6.59型有機EL
(19.5：9) 120Hz対応
|画面解像度
|1280×2772
|1268×2756
|サイズ
|77.5×162.2×8.25mm
|75.2×157.6×8.17mm
|重量
|219g
|200g
|CPU
|Dimensity 9500
|Dimensity 8500-Ultra
|メモリー
|12GB
|12GB
|ストレージ
|256/512GB
|256/512GB
|外部ストレージ
|――
|OS
|Android 16（Xiaomi HyperOS 3）
|対応バンド
|5G NR：n1/2/3/5/7/8/12/20/25
/26/28/34/38/40/41/48/66/71/75/77/78
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13
/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71
/34/38/39/40/41/42/48
W-CDMA：1/2/4/5/8
4バンドGSM
|無線LAN
|Wi-Fi 7
|Wi-Fi 6E
|カメラ画素数
|5000万画素（1/1.31型、OIS)
＋1200万画素(超広角)
＋5000万画素(光学5倍、OIS)
／イン3200万画素
|5000万画素(1/1.55型、OIS)
＋1200万画素(超広角)
＋5000万画素(光学5倍、OIS)
／イン3200万画素
|バッテリー容量
|7000mAh(100W充電対応)
|6500mAh(67W充電対応)
|Qi
|○
|×
|FeliCa／NFC
|○／○
|×／○
|防水・防塵
|○／○（IP68）
|生体認証
|○（画面内指紋＋顔）
|SIM
|nanoSIM×2／nanoSIM＋eSIM／eSIM×2
|USB端子
|Type-C
|イヤホン端子
|――
|カラバリ
|ブラック、ディープバイオレット、ディープブルー
|ブラック、ブルー、バイオレット
|価格
|11万9800円(256)
13万9800円(512)
|8万9980円(256)
10万9800円(512)
|発売時期
|6月4日
人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）
|IIJmio／BIC SIM ギガプラン（音声SIM）
|IIJmio ギガプラン
(データeSIM)
|5ギガ
|15ギガ
|25ギガ
|35ギガ
|10ギガ
|25ギガ
|通信網
|ドコモ/au
|ドコモ
|高速通信
通信量
|月5GB
|月15GB
|月25GB
|月35GB
|月10GB
|月25GB
|制限時の
通信速度
|300kbps
|300kbps
|月額料金
|950円
|1600円
|2000円
|2400円
|1050円
|1650円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○(eSIMのみ)
|通話定額
|500円(1回5分)、700円(1回10分)、
1400円（かけ放題）
|データのみ
|初期費用
|3733円(auは3746円)
|3733円
|制限解除
オプション
|220円／1GB
|220円／1GB
|通信制御
|3日／366MB(低速時のみ)
|3日／366MB
(低速時のみ)
|カウント
フリー
|ー
|ー
|公衆Wi-Fi
|×(BIC SIMは○)
|×
|最低利用期間
|2ヵ月
|2ヵ月
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他プラン
など
|月2GB：850円、月10GB：1400円
月45GB：3300円、月55GB：3900円など
|月5GB：650円
月55GB：3540円など
|mineo デュアルタイプ
|マイピタ
3GB
|マイピタ
7GB
|マイピタ
30GB
|マイそく
スーパーライト
|マイそく
スタンダード
|マイそく
プレミアム
|通信網
|ドコモ/au/SB
|高速通信
通信量
|月3GB
|月7GB
|月30GB
|なし
|最大1.5Mbpsで使い放題
|最大5Mbpsで使い放題
|制限時の
通信速度
|1Mbps
（＋385円で3Mbps）
|3Mbps
|32kbps
|32kbps(平日12～13時)
|月額料金
|1298円
|1518円
|2178円
|250円
|990円
|2200円
|5G対応
|○
|eSIM対応
|○（ドコモ、auのみ）
|通話定額
|550円(1回10分)、1210円(かけ放題)、110円（440円相当）
|初期費用
|3740円
|制限解除
オプション
|55円／100MB
|198円／24時間
|通信制御
|3日／10GB(低速時のみ)
|3日／10GB
|カウント
フリー
|低速状態を3Mbpsにするオプション（385円、15GB以上は無料）
22時半～7時半は使い放題にするオプション（990円、50GBは無料）
|1回198円で購入から24時間、速度制限無し
22時半～7時半は使い放題にするオプション（990円）
|公衆Wi-Fi
|月398円
|最低利用期間
|なし
|契約解除料
|なし
|転出手数料
|なし
|その他プラン
など
|月15GB：1958円
月50GB：2948円
|最大300kbpsは660円
|イオンモバイル
|BIGLOBEモバイル
|メルカリモバイル
|5GB
|20GB
|プランR
|プランM
|4GB
|20GB
|通信網
|ドコモ/au
|ドコモ/au
|ドコモ/au
|高速通信
通信量
|月5GB
|月20GB
|月3GB
|月6GB
|月4GB
|月20GB
|制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|300kbps
|月額料金
|1298円
|1958円
|1320円
|1870円
|990円
|2390円
|5G対応
|○
|×（ドコモは○）
|○
|eSIM対応
|○
|○
|○（物理SIMは予定）
|通話定額
|550円(1回5分)
935円(1回10分)
1650円(かけ放題)
|660円(1回3分)
913円(1回10分)
|550円(1回5分)
770円(1回10分)
1320円(かけ放題)
|初期費用
|3300円
|3733円
|3300円
|制限解除
オプション
|1～10GBまで1GBごとに110円ずつアップ
(月途中でプラン変更可)
|330円／100MB
|メルカリでのギガの売買が可能
|通信制御
|3日／366MB
(低速時のみ)
|―
|3日／366MB
(低速時のみ)
|カウント
フリー
|―
|＋月308円でYouTube、
ABEMAなど
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|なし
|その他プラン
など
|月1GB：858円
月10GB：1848円など
|月1GB：1078円など
|月10GB：1730円
月40GB：3700円
|日本通信SIM
|HISモバイル
|合理的シンプル290プラン
|合理的みんなのプラン
|合理的50GBプラン
|1GB
プラン
|7GB
プラン
|20GB
プラン
|通信網
|ドコモ
|ドコモ
|高速通信
通信量
|段階制
月1GB～
|月20GB
|月50GB
|月1GB
|月7GB
|月20GB
|制限時の
通信速度
|低速通信
|低速通信（200kbps）
|月額料金
|290円～
|1390円
|2178円
|550円
(100MBまで280円)
|990円
|2090円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○
|通話定額
|390円
(月70分)
390円
(1回5分)
1600円
(かけ放題)
|月70分 or
1回5分まで かけ放題は
＋1600円
|月70分 or
1回5分まで かけ放題は
＋1200円
|500円(1回6分)
1480円(かけ放題)
|1回6分まで
|初期費用
|3300円
|3300円
|制限解除
オプション
|220円／1GB
|200円／1GB
|通信制御
|―
|―
|カウント
フリー
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他プラン
など
|月3GB：770円、月10GB：1340円など
|LinksMate
|NUROモバイル
|5GB
|15GB
|VSプラン
|VMプラン
|NEOプラン
|NEOプランW
|通信網
|ドコモ
|ドコモ/au/SB
|高速通信
通信量
|月5GB
|月15GB
|月3GB
|月5GB
|月35GB
|月55GB
|制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|1Mbps
|月額料金
|1210円
|1870円
|792円
|990円
|2699円
|3980円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○（ドコモ回線のみ）
|通話定額
|935円(1回10分)
|490円(1回5分)、880円(1回10分)
1430円(かけ放題)
|初期費用
|3300円
|3740円
|0円
|制限解除
オプション
|550円／2GB
2200円／10GB
|550円／1GB
|通信制御
|3日／300MB
(低速時のみ)
|ー
|カウント
フリー
|対応ゲーム、ABEMA、Twitter、Facebookなど(月550円)
|―
|LINE
|上りデータ通信
LINE、Twitter
Instagram、TikTok
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他プラン
など
|月1GB：737円
月30GB：2970円など
|月10GB：1485円
かけ放題＋月1GB：1870円
|DTI SIM
音声プラン
|y.u mobile
|J:COM MOBILE
|3GB
|毎日1.4ギガ使い切り
|シングル
|シングル
U-NEXT
|5GB
|10GB
|通信網
|ドコモ
|ドコモ
|au
|高速通信
通信量
|月3GB
|1日
1.4GB
|月10GB
|月20GB
(月30GB)
|月5GB
|月10GB
|制限時の
通信速度
|200kbps
|128kbps
|200kbps
|1Mbps
|月額料金
|1639円
|3190円
|1070円
|2970円
|1628円
|2178円
|5G対応
|×
|×
|○
|eSIM対応
|×
|○
|○
|通話定額
|902円(1回10分)
|550円(1回10分)
1400円(かけ放題)
|935円(1回5分、
現在キャンペーン中で550円)
|初期費用
|3733円
|3740円
|3300円(ウェブでは無料)
|制限解除
オプション
|418円／500MB
660円／1GB
|330円／1GB
1200円／10GB
|330円／1GB
|通信制御
|3日
／2GB
|―
|条件非公表
|―
|カウント
フリー
|―
|―
|J:COMオンデマンド
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|なし
|その他プラン
など
|月1GB：1320円、
月5GB：2112円など
|「シングル U-NEXT」はU-NEXTのサービス込み。1200円分のポイントで追加チャージ可
|月1GB：1078円など
|UQ mobile
|Y!mobile
|トクトク
プラン2
|コミコミ
プラン
バリュー
|シンプル3
S
|シンプル3
M
|シンプル3
L
|通信網
|au
|ソフトバンク
|高速通信
通信量
|月5GB/30GB
|月35GB
|月5GB
|月30GB
|月35GB
|制限時の
通信速度
|1Mbps
|300kbps
|1Mbps
|月額料金
|2178円
3278円
|3828円
|3058円
|4158円
|5258円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○
|通話定額
|1980円
(かけ放題)
880円
(1回10分)
550円
(月60分)
|1回10分
1100円
(かけ放題)
|1980円(かけ放題)
880円(1回10分)
|1回10分
1100円
(かけ放題)
|初期費用
|3850円
|3850円
|制限解除
オプション
|1100円／1GB
|550円／500MB
|通信制御
|通信量超過後の1Mbpsはさらに40GB(トクトク)/50GB(コミコミ)超過時に最大128kbpsまで低速化される
|通信量超過後の300kbps／1Mbpsはさらに月間通信量の半分の超過時に最大128kbpsまで低速化される
|カウント
フリー
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|月165円
|○
|最低
利用期間
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他
|「トクトクプラン2」は固定回線セット割（月1100円）、家族割引（月550円）、au PAYカード割（月220円）あり
|固定回線セット割（月1650円）、または家族割引（2回線目以降は月1100円割引）などあり
|ドコモ
ahamo
|ドコモ ドコモmini
|4GB
|10GB
|通信網
|ドコモ
|ドコモ
|高速通信
通信量
|月30GB
|月4GB
|月10GB
|制限時の
通信速度
|1Mbps
|128kbps
|月額料金
|2970円
|2750円
|3850円
|5G対応
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○
|通話定額
|1回5分
1100円
(かけ放題)
|880円（1回5分）
1980円(かけ放題)
|初期費用
|0円
|3850円（オンラインは0円）
|制限解除
オプション
|＋1980円で80GB追加可能
550円／1GB
|1100円／1GB
|通信制御
|―
|―
|カウント
フリー
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|○
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|契約解除料
|なし
|なし
|転出手数料
|なし
|なし
|その他
|固定回線セット割（月1210円）、ドコモでんきセット割（月110円）、dカード支払割（月550円）などあり
|au
povo2.0
|ソフトバンク
LINEMO
|楽天モバイル
Rakuten最強プラン
|ベストプラン
|ベストプランV
|通信網
|au
|SB
|楽天(＋au)
|高速通信
通信量
|月0GB
(要追加)
|月3GB
/10GB
|月30GB
|段階制
月3GB
/20GB
/無制限
|制限時の
通信速度
|128kbps
|300kbps
|1Mbps
|―
|月額料金
|0円
|990円
/2090円
|2970円
|1078円
/2178円
/3278円
|5G対応
|○
|○
|○
|eSIM対応
|○
|○
|○
|通話定額
|550円
（1回5分）
1650円
(かけ放題)
|550円
（1回5分）
1650円
(かけ放題)
|1回5分
1100円
(かけ放題)
|かけ放題
|初期費用
|0円
|3850円
|0円
|制限解除
オプション
|390円
／1GB(7日)
990円
／3GB(30日)
2700円
／20GB(30日)
9834円
／300GB(90日)
2万6400円
／360GB(365日)
330円／24時間使い放題
|550円／1GB
|―
|通信制御
|使い放題オプションは混雑時や動画での通信制御あり
|通信量超過後の300kbps／1Mbpsはさらに月15GB／45GBの超過時に最大128kbpsまで低速化される
|条件非公表
|カウント
フリー
|―
|LINE(トーク、
音声・動画通話)
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|月398円
|最低利用期間
|なし
|なし
|1年
|契約解除料
|なし
|なし
|最大1078円
|転出手数料
|なし
|なし
|なし
|その他
|月5GB(1380円)、月30GB(2780円)の月極トッピングも
※：au網を用いたMVNOのサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
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