バンダイナムコエンターテインメントは6月3日、シリーズ最新作「ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE（エースコンバット8 ウイングス・オブ・シーヴ）」の発売日を、10月2日に決定した。

対応プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で、9月29日より限定版の先行販売／アーリーアクセスも予定している。

本作は、累計2100万本の出荷本数をマークする人気シリーズ「エースコンバット」の最新作。戦闘機で大空を飛び回り、敵機を撃墜していく爽快感が特徴のドラマティックフライトシューティングだ。

キャンペーンモードの主人公は、救難ボートで漂っていたところを拾われ、伝説のエース「シーヴの翼」の名を託された“偽の英雄”として出撃することに。果たして偽物の翼は真の英雄へ至れるのか。その答えは“空”だけが知っている――。

独自開発エンジン 「Cloudly」によってリアルかつ美しく再現された10,000㎢もの広大な空。世界中の実在戦闘機を細部まで精密に再現。対地戦、対空戦、対艦戦、そして巨大な近未来超兵器戦など、さまざまな困難がプレイヤーを待ち受ける。さらにマルチプレイヤーモードも搭載し、アバターを作成して共闘や対戦を楽しめるとのこと。

また、PlayStation 2用ソフト「ACE COMBAT ZERO: THE BELKAN WAR」の移植版が、プレオーダー特典／早期購入特典として付属。こちらも要チェックだ。

【ゲーム情報】

タイトル：ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE（エースコンバット8 ウイングス・オブ・シーヴ）

ジャンル：ドラマティックフライトシューティング

販売：バンダイナムコエンターテインメント

開発：バンダイナムコエイセス／バンダイナムコスタジオ

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年10月2日（アーリーアクセスは9月29日）

価格：

通常版：9790円

デラックスエディション：1万1990円

コレクターズBOX：1万5730円

ACE of ACES BOX：3万9600円

CERO：C（15歳以上対象）

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