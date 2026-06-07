ハーゲンダッツ新作は“ダブルジェラート” 2つの味を楽しめる新シリーズ

ハーゲンダッツ ジャパンは「ハーゲンダッツ ミニカップ Gelati『トロピカルリッチ＆ココナッツ』」「同『ソルティキャラメル＆ピスタチオ』」を6月30日より期間限定にて全国で発売します。
1カップで2つの味を楽しめる「Gelati（ジェラーティ）」
「Gelati（ジェラーティ）」はハーゲンダッツ夏の新シリーズ。素材の味わいは濃厚でありながら、すっきりした後味に仕上げ、1カップで2つのフレーバーを楽しめる点を特長としています。
第1弾では、“夏の王道”と“ジェラートの王道”をテーマに、それぞれ2つのフレーバーを組み合わせた商品を2品が登場します。
▲ミニカップ Gelat「トロピカルリッチ＆ココナッツ」373円
3種の南国フルーツの豊かな果実感と、ココナッツ本来のやさしい甘さが楽しめるという一品。
パイナップル・マンゴー・パッションフルーツを使用し、すっきりした酸味が特徴のトロピカルジェラートに、ココナッツ本来の南国の香りが感じられるクリーミーなココナッツジェラートを合わせています。
▲ミニカップ Gelat「ソルティキャラメル＆ピスタチオ」373円
塩味がアクセントの塩キャラメルと、ピスタチオの豊かな風味が楽しめるという一品。
焦がしバターとカラメルを使用し、ほろ苦さと塩味が引き立つ塩キャラメルジェラートに、香ばしく濃厚な味わいのピスタチオジェラートを合わせています。
暑い夏にこそ食べたくなる新シリーズ
素材の濃厚な味わいを感じながらも、すっきりとした後味が広がる、夏にぴったりな2品が登場します。
ちなみにシリーズ名は商品の魅力を分かりやすく伝えるため、イタリア語でジェラートの複数形を意味する「Gelati」を採用したそうですよ。
暑い時期にこそ食べたくなる新シリーズ、これは要チェックです！
（※文中の価格はすべて税込）
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