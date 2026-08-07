中古iPhoneが6万円台！ 期間限定「88祭」セールがスタート

ソフマップは8月11日までの期間限定で、「リユースの日」に合わせたセール企画「年に一度の88祭！」を実施する。販売場所はソフマップの中古通販サイト「リコレ！」で、中古iPhone、中古パソコン、展示品家電などを特別価格で取りそろえる内容だ。

今回の目玉は、iPhone14 128GB SIMフリーが62,880円、第11世代Core i5搭載のLatitude 5320が38,800円、REGZAの液晶テレビ65M550Rが88,800円で購入できる点にある。中古品や展示品を中心に扱うため、状態や在庫には個体差がある一方、最新機種にこだわらず性能と価格のバランスを重視する利用者に向く内容だ。

「リユースの日」は、日本リユース業協会が8月8日に制定した記念日で、循環をイメージする「∞」と同じ形の「8」が並ぶことに由来する。ソフマップはこの趣旨に合わせ、不要になった製品を再び活用するリユースの価値を広げる狙いでキャンペーンを展開するという。

買い替えやサブ機の導入を考える人にとって、コストを抑えつつ中古市場の選択肢を比較できる機会になるだろう。