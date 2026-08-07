Keychron「Nape Pro」発表　25mmトラックボール搭載の小型ワイヤレスマウス

ソフマップは、Keychronとギズモード・ジャパンが共同開発したトラックボールマウス「Nape Pro」の予約受付を開始した。発売日は8月28日。コンパクトなボディにトラックボールと多機能入力を凝縮したモデルとして注目される。

「Nape Pro」は、一般的なトラックボールより一回り小さい25mmのトラックボールを採用したワイヤレストラックボールマウスだ。キーボードから手を大きく動かさずにカーソル操作ができるため、長時間の作業でも手首や肩への負担を抑えやすい設計という。接続方式はBluetooth、2.4GHzワイヤレス、USB Type-C有線の3種類に対応し、Windows、macOS、Linux、Android、iPadOSなど幅広い環境で使える点も特徴だ。

操作面では、ブラウザベースの設定ツール「Keychron Launcher」により、ボタン割り当てやマクロ設定などのカスタマイズが可能。さらに、オンボードメモリを備えるため、設定内容を本体側に保存でき、接続先が変わっても同じ操作感を保ちやすいという。

バッテリーは約50時間駆動の充電式で、充電の手間を抑えながら継続利用しやすい。本体は手元に収まりやすいコンパクト設計で、限られたデスクスペースでも導入しやすい。精密なポインティング操作と拡張性を両立したいユーザーに向く新モデルだ。