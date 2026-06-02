D4エンタープライズは6月2日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」の他機種向け展開である「EGGコンソール」にて、ボーステックの名作アクション『EGGコンソール レリクス MSX2』をPC（Steam）向けに配信予定だと発表。配信日は2026年6月19日予定、価格は1200円だ。

■独自の憑依システム「スピリットライド」と、波音が彩る映画的なSF世界観が魅力のA・ADV

本作は1986年にボーステックから発売されたアクションアドベンチャーゲーム。突如として海中より現れた遺跡に、精神体として漂っていた主人公。主人公は何をしないといけないのか？ といった説明は一切なく、遺跡内の探索を進めることで、少しずつ状況や目的が見えてくるようになっている。

本作では倒した相手の肉体に憑依する「スピリットライド」というシステムが見所。憑依した肉体によって攻撃方法・体力・立場が異なるため、探索を進めるうえでどの肉体に憑依するかが、攻略の鍵となるだろう。

また、SF色の強いキャラクターや遺跡などのデザイン、人間型キャラクターの細かなアニメーション、効果的に挿入される波の音などの効果音……。これらの要素が組みあわさり、当時のゲームシーンにおいて際立っていた、映画的な情緒を感じさせる体験を演出している。

『EGGコンソール レリクス MSX2』は、アプリケーション標準で用意している、ゲーム内の各シーンやラストバトル・エンディングをすぐに楽しめる「シーンセレクト」モードに対応。また、「ギャラリー」モードでは当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧できる。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール レリクス MSX2

ジャンル：アクションゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：ボーステック

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：2026年6月19日

価格：1200円

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