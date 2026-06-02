コーエーテクモゲームスは6月1日より、iOS／Android／PC（Steam）向けMMO戦略シミュレーションゲーム『信長の野望 覇道』について、最大1万円分の「えらべるPay」や黒田官兵衛ゆかりの兵庫、福岡ギフトが当たる“『信長の野望 覇道』3.5 周年記念還元キャンペーン”を開催。開催期間は、2026年6月30日まで。

本キャンペーンは、『信長の野望 覇道』が2022年12月1日のサービス開始から3.5周年を迎えるのを記念し、日頃の感謝を込めて開催するもの。期間中に「3.5周年記念ログインボーナス」を5日間以上受け取ったうえで、指定の応募フォームからユーザーID、連絡用メールアドレスを送信して応募完了となる。

ラインアップから好きな製品と交換できる「えらべるPay」や、UR黒田官兵衛の登場を記念し、彼のゆかりの地である兵庫、福岡のカタログギフト「NIPPON LOCAL FOOD GIFT」などの賞品が当たる。

■キャンペーン概要

キャンペーン名称：『信長の野望 覇道』3.5周年記念還元キャンペーン

開催期間：2026年6月1日0時～7月7日23時59分

※応募条件を達成するには、6月30日23時59分までにゲームにログインする必要があります

応募条件・参加方法：

1. 『信長の野望 覇道』をダウンロード（すでにプレイしている人はスキップ）

2. チュートリアルを突破し、期間中に「3.5周年記念ログインボーナス」を5日間以上受け取る

3. 条件クリア後、ゲーム内「お知らせ」のリンクから応募フォームにアクセス

4. ユーザーID、連絡用メールアドレスを送信して応募完了

※ゲーム内から応募フォームにアクセスすることで、ユーザーIDが自動入力されます。

※自動入力されない場合は『信長の野望 覇道』ゲーム画面左上の領主アイコンから開ける「領主情報」でユーザーIDを確認しご入力ください。

キャンペーン詳細HP：https://www.gamecity.ne.jp/nobunaga_hadou/3half_aniv_campaign.html

★応募規約：

・コーエーテクモゲームス（以下「当社」といいます）は「『信長の野望 覇道』3.5周年記念還元キャンペーン」（以下「本キャンペーン」といいます）に関して、以下の応募規約を定めます。

・『信長の野望 覇道』をプレイし、期間中に「3.5周年記念ログインボーナス」を5日間以上受け取った後、ゲーム内お知らせのリンクから遷移する応募フォームにてメールアドレスおよびユーザーIDを送信いただくことでキャンペーンに参加することができます。

・必要事項の記入漏れがある場合は、当選を無効とさせていただきます。

・ご当選者様に対してのみ7月下旬を目処に応募フォームに入力いただいたメール宛てに「ご当選のご連絡」を差し上げます。

・当選で獲得された権利は、ほかの人に譲渡することはできません。

・本キャンペーンのご当選者様は同時期に実施されている同じ賞品を対象とした、ほかのキャンペーンとは重なってご当選になれない場合がございます。

・未成年者は保護者の承諾が必要です。

・本キャンペーン内容は、予告なく変更、修正、削除などを行う場合があります。

・賞品のカタログギフトでは、発行されるURLからお申し込みサイトにアクセスいただき、掲載されているアイテムの中からお好きなものをひとつお選びいただけます。

・カタログギフトの商品申込み完了後の変更対応はできませんので、予めご了承ください。

・賞品の発送は日本国内に限ります。

・お客様のご住所が不明などで賞品がお届けできない場合は、当選を無効とさせていただきます。

・カタログギフトの商品をお受け取りいただけず、配送業者の保管期限が過ぎたものに関して、再送はできません。

・日本国外からはご利用頂けません。ご了承ください。企業オフィス内イントラ環境、VPNなど使用中はエラーがでる可能性がございます。

・アクセスに関しては日本国内にて、キャリア回線などでアクセスしてください。

「えらべるPay」は、ギフティが提供するデジタルギフトでありさまざまなスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

・ラインアップおよび交換に必要なポイントは付与された「えらべるPay」により異なり、変更になる場合がございます。また「えらべるPay」内のポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換ください。

・ラインナップは随時変更となる場合がございます。

・ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。

・期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

・ポイントの追加チャージはできません。

・商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

★注意事項：

・本キャンペーンはコーエーテクモゲームスによる提供です。 本キャンペーンについてのお問いあわせはコーエーテクモゲームス ユーザーサポートまでお願いいたします。

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

対応OS：

iOS：15.0.0以上（iPhone 6sおよびiPad mini 5以降のモデル）

Android：Android5.0以上、メモリー（RAM）2GB以上 ※一部機種を除く

Steam：Steamストアのシステム要件より確認

（https://store.steampowered.com/app/2154770/_/）

配信日：配信中（2022年12月1日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金）

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