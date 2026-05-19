新シーズンアップデートや3.5周年を記念したキャンペーン情報を公開！

コーエーテクモゲームスは5月19日、iOS／Android／PC（Steam）向けMMO戦略シミュレーションゲーム『信長の野望 覇道』について、公式生放送の実施を決定したと発表。配信日は2026年5月26日21時より。

本生放送は、『信長の野望 覇道』が2022年12月1日にサービスを開始し、3.5周年を迎えるのを記念して実施するもの。ゲストとして、歴史タレントの小栗さくらさんと声優の堂坂晃三さんが登場。MCの吉﨑智宏さん、黒田運営プロデューサーとともに、『信長の野望 覇道』の新シーズンアップデート内容紹介や3.5 周年記念キャンペーン情報、プレイヤーから募集していた質問への回答などを実施する。

番組内では、ゲーム内アイテムのプレゼント企画も実施するので、友だちや一門の仲間たちに声を掛けてぜひリアルタイムで視聴しよう。

【番組概要】

番組名：『信長の野望 覇道』3.5周年直前生放送

放送日時：2026年5月26日21時～

出演者：

ゲスト：小栗さくらさん（歴史タレント）／堂坂晃三さん（声優）

MC：吉﨑智宏さん

『信長の野望 覇道』運営プロデューサー：黒田智広氏

放送URL：

・YouTube ライブ：https://www.youtube.com/live/OMiy0td8D8Y

・X（Twitter）：https://x.com/i/broadcasts/1DGleErObmgJL

・ニコニコ公式生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350532951

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

対応OS：

iOS：15.0.0以上（iPhone 6sおよびiPad mini 5以降のモデル）

Android：Android5.0以上、メモリー（RAM）2GB以上 ※一部機種を除く

Steam：Steamストアのシステム要件より確認

（https://store.steampowered.com/app/2154770/_/）

配信日：配信中（2022年12月1日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金）

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