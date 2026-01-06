世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート 第7回
未発表の12コア製品も2モデル発表になりました
インテルが次世代CPU「Core Ultraシリーズ3」14モデルをCES2026で正式発表!!
2026年01月06日 09時40分更新
インテルはCES 2026にて次世代CPU「Panther Lake」を発表した。インテルの最新プロセスである「Intel18A」で生産するのが最大の特徴で、モバイルPC向けのシリーズ3、つまり「Core Ultra 300」シリーズとなる。発表となったSKUは14種だ。
新世代の「Panther Lake」は、「Lunar Lake」の省電力と「Arrow Lake」の高速性のいいとこどりで、3種類の構成がすでに発表されていた。
①「Panther Lake 8core」
CPUはPコア×4+LPEコア×4
グラフィックスはXe3コア×4
②「Panther Lake 16core」
Pコア×4+Eコア×8＋LPEコア×4の16コア
グラフィックスはXe3コア×4
③「Panther Lake 16core 12Xe」
Pコア×4+Eコア×8+LPEコア×4の16コア
グラフィックスはXe3コア×12
②は①にEコア×8を増やしたもので、③ではさらにグラフィックスが4から12に強化されている。
「Panther Lake」の3モデルに共通なのは、Pコアが4基に抑えられていることで、「Arrow Lake」のPコア×8の半分である。また、「Lunar Lake」と異なり、「Arrow Lake」同様にメインメモリーは内蔵しない。そして、CPUコアやNPU、IPUを含むコンピュートタイルはIntel 18Aつまり1.8nm（18Å）プロセスで製造する。また、Pコアは「Cougar Cove」、EコアやLP Eコアは「Darkmont」、Xeコアは「Xe3」となり、アーキテクチャーもバージョンアップしている。
「Panther Lake」の全体性能は「16core 12Xe」で180TOPSで、CPUが10TOPS、NPUが50TOPS、GPUが120TOPSである。
最上位は「Core Ultra X9 388H」
未発表の12コア製品も登場
発表となったSKUで最上位は「Core Ultra X9 388H」で16コア、Pコアの最高クロックは5.1GHz、GPUのXeコアは12、最高消費電力は65.8Wとなっている。
①「Panther Lake 8core」
・4Xeコア
Core Ultra 7 365
Core Ultra 7 355
Core Ultra 5 335
Core Ultra 5 325
・2Xeコア
Core Ultra 5 332
Core Ultra 5 322
②「Panther Lake 16core」
・4Xeコア
Core Ultra 9 386H
Core Ultra 7 366H
Core Ultra 7 356H
③「Panther Lake 16core 12Xe」
Core Ultra X9 388H
Core Ultra X7 368H
Core Ultra X7 358H
これらに当てはまらない、12コアのSKUが2種発表となった。Xeコア数は上位が10で下位が4である。
・12コア+10Xeコア
Core Ultra 5 338H
・12コア+4Xeコア
Core Ultra 5 336H
詳細は現地取材班の記事で!!
この連載の記事
-
第12回
PCASUSが「コジマプロダクション」デザインのゲーミングノートPCなど「ROGシリーズ」新製品を8機種発表
-
第11回
PCHPが次世代インテル＆AMDのCPUにRTX5090搭載 「HyperX OMEN MAX 16」などのゲーミングノートPCを発表
-
第10回
PCインテル、AMD、クアルコムの新CPUを同一プラットフォームで選べる=HPが「HP EliteBook X G2シリーズ」を発表
-
第9回
PCDellがインテル新CPU「CoreUltra X9 388H」搭載のフラッグシップノートPC「XPS」復活モデルをCES 2026にて発表
-
第8回
PCHPがインテル、AMD、クアルコムの次世代CPUを搭載した世界最薄ノートPCなど「OmniBook」の全モデルを発表!!
-
第6回
PCLGが新素材「Aerominum」で世界最軽量を実現したノートPC「LG gram Pro 16/17」をCES 2026で発表
-
第5回
TECHNVIDIA、新型メルセデス・ベンツにAI運転支援システムを提供
-
第4回
トピックス「授乳」をデジタルで可視化。赤ちゃんの“飲み具合”をリアルタイムに把握するデバイス──CES2026
-
第3回
トピックスAIが生活を“大きく変えはじめる”音が聞こえる。世界最大級テックイベント「CES 2026」が米ラスベガスで開幕
-
第2回
PC3分でわかる「Core Ultra 300」こと「Panther Lake」のすべて
- この連載の一覧へ