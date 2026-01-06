インテルが次世代CPU「Core Ultraシリーズ3」14モデルをCES2026で正式発表!!

未発表の12コア製品も2モデル発表になりました





インテルはCES 2026にて次世代CPU「Panther Lake」を発表した。インテルの最新プロセスである「Intel18A」で生産するのが最大の特徴で、モバイルPC向けのシリーズ3、つまり「Core Ultra 300」シリーズとなる。発表となったSKUは14種だ。

新世代の「Panther Lake」は、「Lunar Lake」の省電力と「Arrow Lake」の高速性のいいとこどりで、3種類の構成がすでに発表されていた。

①「Panther Lake 8core」

CPUはPコア×4+LPEコア×4

グラフィックスはXe3コア×4



②「Panther Lake 16core」

Pコア×4+Eコア×8＋LPEコア×4の16コア

グラフィックスはXe3コア×4



③「Panther Lake 16core 12Xe」

Pコア×4+Eコア×8+LPEコア×4の16コア

グラフィックスはXe3コア×12

②は①にEコア×8を増やしたもので、③ではさらにグラフィックスが4から12に強化されている。

「Panther Lake」の3モデルに共通なのは、Pコアが4基に抑えられていることで、「Arrow Lake」のPコア×8の半分である。また、「Lunar Lake」と異なり、「Arrow Lake」同様にメインメモリーは内蔵しない。そして、CPUコアやNPU、IPUを含むコンピュートタイルはIntel 18Aつまり1.8nm（18Å）プロセスで製造する。また、Pコアは「Cougar Cove」、EコアやLP Eコアは「Darkmont」、Xeコアは「Xe3」となり、アーキテクチャーもバージョンアップしている。

「Panther Lake」の全体性能は「16core 12Xe」で180TOPSで、CPUが10TOPS、NPUが50TOPS、GPUが120TOPSである。

最上位は「Core Ultra X9 388H」

未発表の12コア製品も登場





発表となったSKUで最上位は「Core Ultra X9 388H」で16コア、Pコアの最高クロックは5.1GHz、GPUのXeコアは12、最高消費電力は65.8Wとなっている。

①「Panther Lake 8core」

・4Xeコア

Core Ultra 7 365

Core Ultra 7 355

Core Ultra 5 335

Core Ultra 5 325

・2Xeコア

Core Ultra 5 332

Core Ultra 5 322

②「Panther Lake 16core」

・4Xeコア

Core Ultra 9 386H

Core Ultra 7 366H

Core Ultra 7 356H

③「Panther Lake 16core 12Xe」

Core Ultra X9 388H

Core Ultra X7 368H

Core Ultra X7 358H

これらに当てはまらない、12コアのSKUが2種発表となった。Xeコア数は上位が10で下位が4である。

・12コア+10Xeコア

Core Ultra 5 338H

・12コア+4Xeコア

Core Ultra 5 336H

詳細は現地取材班の記事で!!