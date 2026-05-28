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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第18回

非常食にも夜食にもなるやつ。カップヌードル20個セットがAmazonスマイルSaleで値下げ中

2026年05月28日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「カップヌードル レギュラー 78g×20個」がAmazonスマイルセールに登場！

　日清食品の定番のインスタントラーメン「カップヌードル レギュラー 78g×20個」が、Amazonスマイルセールの対象になっています。

　参考価格3,879円のところ、10％オフの3,491円で販売されており、1個あたり約175円で購入できます。

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「カップヌードル レギュラー」の特徴
Amazon商品ページより

　「カップヌードル レギュラー」は、しなやかでコシとつるみのある麺と、ペッパーを効かせたコクのあるオリジナルしょうゆスープが特徴のカップ麺です。湯のびしにくい麺を採用している点も特徴だとしています。

　具材には味付豚ミンチ、ミンチポーク、エビ、スクランブルエッグ、ネギなどが入っており、彩りのある仕立てです。

　日常的な食事としてだけでなく、アウトドアや備蓄用途にも対応する商品とされています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　カップ麺の定番商品「カップヌードル レギュラー 78g×20個」がケースで値引きされています。

　現在開催中のAmazonスマイルセールで、この機会にまとめて購入してはいかがでしょうか。

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※価格は税込み表記です。

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