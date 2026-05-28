アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第18回
非常食にも夜食にもなるやつ。カップヌードル20個セットがAmazonスマイルSaleで値下げ中
2026年05月28日 19時00分更新
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「カップヌードル レギュラー 78g×20個」がAmazonスマイルセールに登場！
日清食品の定番のインスタントラーメン「カップヌードル レギュラー 78g×20個」が、Amazonスマイルセールの対象になっています。
参考価格3,879円のところ、10％オフの3,491円で販売されており、1個あたり約175円で購入できます。
「カップヌードル レギュラー」の特徴
Amazon商品ページより
「カップヌードル レギュラー」は、しなやかでコシとつるみのある麺と、ペッパーを効かせたコクのあるオリジナルしょうゆスープが特徴のカップ麺です。湯のびしにくい麺を採用している点も特徴だとしています。
具材には味付豚ミンチ、ミンチポーク、エビ、スクランブルエッグ、ネギなどが入っており、彩りのある仕立てです。
日常的な食事としてだけでなく、アウトドアや備蓄用途にも対応する商品とされています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
カップ麺の定番商品「カップヌードル レギュラー 78g×20個」がケースで値引きされています。
現在開催中のAmazonスマイルセールで、この機会にまとめて購入してはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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