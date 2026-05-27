アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第17回
冷たい水にもサッと溶ける！ 定番インスタントコーヒー「ブレンディ」がセール中
2026年05月27日 19時00分更新
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「AGF ブレンディ 袋 インスタントコーヒー 200g」が
Amazonスマイルセールに登場！
「AGF ブレンディ 袋 インスタントコーヒー 200g」が、Amazonスマイルセールの対象商品として販売されています。参考価格1,968円のところ、6％オフの1,845円となっています。
「AGF ブレンディ 袋 インスタントコーヒー」の特徴
Amazon商品ページより
AGFの「ブレンディ」ブランドによるインスタントコーヒーで、独自の焙煎技術により、まろやかでコクのある香りが特徴とされています。
スプレードライ製法に工程を加えたアグロマート製法を採用しており、水や牛乳にも溶けやすいという粉末タイプです。
ホットだけでなく、冷たい水やミルクにも対応しており、アイスコーヒーやアイスカフェオレとしても利用できます。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonスマイルセールで、「AGF ブレンディ 袋 インスタントコーヒー 200g」が6％オフの1,845円で販売されています。
日常的に消費しやすいインスタントコーヒーとして、ストック用途にも適した内容です。日常的に使いやすい容量なので、セールの機会に購入しておいてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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