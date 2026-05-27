1本187円ならケース買いもアリ！ 黒ラベル24本がAmazonスマイルSaleで17％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本」がAmazonスマイルセールに登場！

「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本」が、Amazonスマイルセールの対象商品として登場しています。

参考価格5,415円のところ、17％オフの4,480円で販売されており、1本あたりの価格は約187円です。

「サッポロ 生ビール 黒ラベル」の特徴

Amazon商品ページより

「サッポロ 生ビール 黒ラベル」は、協働契約栽培の麦芽とホップを一部使用し、麦のうまみと爽やかな後味のバランスを追求したビールです。

旨さ長持ち麦芽を一部採用しており、白くクリーミーな泡とキレのある飲み口が特長です。

アルコール度数は5％で、唐揚げや焼き鳥、ピザ、寿司など幅広い料理と相性が良いとしています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonスマイルセールで、「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本」は17％オフの4,480円となっています。

1本あたり約187円となっており、日常的にビールを飲む人にとってお得な価格帯となっています。セール期間中に確保しておいてはいかがでしょうか。

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※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。