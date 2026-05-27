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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第194回

1本187円ならケース買いもアリ！ 黒ラベル24本がAmazonスマイルSaleで17％オフ

2026年05月27日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本」がAmazonスマイルセールに登場！

　「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本」が、Amazonスマイルセールの対象商品として登場しています。

　参考価格5,415円のところ、17％オフの4,480円で販売されており、1本あたりの価格は約187円です。

「サッポロ 生ビール 黒ラベル」の特徴
Amazon商品ページより

　「サッポロ 生ビール 黒ラベル」は、協働契約栽培の麦芽とホップを一部使用し、麦のうまみと爽やかな後味のバランスを追求したビールです。

　旨さ長持ち麦芽を一部採用しており、白くクリーミーな泡とキレのある飲み口が特長です。

　アルコール度数は5％で、唐揚げや焼き鳥、ピザ、寿司など幅広い料理と相性が良いとしています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　現在開催中のAmazonスマイルセールで、「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本」は17％オフの4,480円となっています。

　1本あたり約187円となっており、日常的にビールを飲む人にとってお得な価格帯となっています。セール期間中に確保しておいてはいかがでしょうか。

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでサッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本を入手

※価格は税込み表記です。

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