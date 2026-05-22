アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第14回
1箱約193円！ 定番のバランス栄養食「カロリーメイト チョコレート」が値下げ中
2026年05月22日 19時00分更新
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「カロリーメイト ブロック チョコレート 4本×10個」が
Amazonタイムセールに登場！
大塚製薬のバランス栄養食「カロリーメイト ブロック チョコレート 4本×10個」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
参考価格2,376円のところ、19％オフの1,930円で販売されており、1箱あたりの価格は約193円です。
「カロリーメイト ブロック チョコレート」の特徴
Amazon商品ページより
「カロリーメイト ブロック チョコレート」は、1箱4本入りのブロックタイプで、合計10個セットの構成です。1箱あたり80gで、4本で400kcalとなっており、1本あたり100kcalとカロリー計算がしやすい仕様です。
11種類のビタミン、5種類のミネラル、タンパク質、脂質、糖質をバランスよく含むとされる栄養設計で、日常生活の中で手軽に栄養補給ができる点が特徴です。
チョコレートフレーバーは、ヨーロッパ調の香り立つチョコレート感を大事にし、食べたあとの余韻を楽しめるとしています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「カロリーメイト ブロック チョコレート 4本×10個」が、Amazonタイムセールで1箱あたり約193円で購入できるチャンスとなっています。
忙しい日や小腹が減ったときに、あると便利なカロリーメイトを、この機会に手元に備えておいてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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