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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第14回

1箱約193円！ 定番のバランス栄養食「カロリーメイト チョコレート」が値下げ中

2026年05月22日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「カロリーメイト ブロック チョコレート 4本×10個」が
Amazonタイムセールに登場！

　大塚製薬のバランス栄養食「カロリーメイト ブロック チョコレート 4本×10個」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

　参考価格2,376円のところ、19％オフの1,930円で販売されており、1箱あたりの価格は約193円です。

アマゾンでカロリーメイト ブロック チョコレート 4本×10個を入手

「カロリーメイト ブロック チョコレート」の特徴
Amazon商品ページより

　「カロリーメイト ブロック チョコレート」は、1箱4本入りのブロックタイプで、合計10個セットの構成です。1箱あたり80gで、4本で400kcalとなっており、1本あたり100kcalとカロリー計算がしやすい仕様です。

　11種類のビタミン、5種類のミネラル、タンパク質、脂質、糖質をバランスよく含むとされる栄養設計で、日常生活の中で手軽に栄養補給ができる点が特徴です。

　チョコレートフレーバーは、ヨーロッパ調の香り立つチョコレート感を大事にし、食べたあとの余韻を楽しめるとしています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　「カロリーメイト ブロック チョコレート 4本×10個」が、Amazonタイムセールで1箱あたり約193円で購入できるチャンスとなっています。

　忙しい日や小腹が減ったときに、あると便利なカロリーメイトを、この機会に手元に備えておいてはいかがでしょうか。

アマゾンでカロリーメイト ブロック チョコレート 4本×10個を入手

※価格は税込み表記です。

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