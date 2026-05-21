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放置×深淵探索RPG『ドットアビス』の事前登録者数が45万人を突破！最新のゲーム紹介PVを公開
合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは5月21日、放置×深淵探索RPG『ドットアビス』［PC（ブラウザ／DMM GAMES PLAYER）／スマートフォン（DMM GAMES STORE版）／iOS／Android］について、事前登録者数が45万人を突破したと発表。
また、公式YouTubeチャンネル「【公式】KUMASAN ch」にて、本作の世界観やゲームシステムを詰め込んだゲーム紹介PVを公開した。さらに、公認Discord登録者数4000人突破を記念したキャンペーンを開始している。
ゲームの配信日は未定、価格は基本無料（ゲーム内課金あり）だ。
▼『ドットアビス』事前登録サイト
https://dotabyss.dmmgames-official.com/
▼『ドットアビス』ゲーム紹介PV
https://youtu.be/mF4wOC00G1M
■公認Discord登録者4000人突破記念キャンペーン
『ドットアビス』公認Discord登録者4000人突破を記念したキャンペーンを開催中。公式Xをフォローし、対象のポストをリポスト後に記載されたURLから公認Discordに参加すると、最大1万円分のAmazonギフトカード番号が当たるので、ぜひ参加してみよう。開催期間は、2026年5月27日23時59分まで。
※キャンペーンの詳細や注意事項は対象ポストをご確認ください。
※個人情報については、合同会社EXNOAの個人情報保護方針に沿って取り扱いを行います。（https://terms.dmm.com/privacy_games/）
※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。
※本キャンペーンについてのお問いあわせはAmazonではお受けしておりません。お問いあわせは、DMMサポート（https://inquiry.dmm.com/）までお願いいたします。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
■『ドットアビス』とは
『ドットアビス』はクリエイティブチーム くまさんから派生した、「エッジの効いたコンテンツ」を展開する「くまさんブラック」レーベル第一弾タイトルとなり、滑らかに動くドット絵のアニメーションと、美少女たちの魅力が融合した「ドット絵×深淵探索RPG」だ。
【ゲーム情報】
タイトル：ドットアビス
ジャンル：ドット絵×深淵探索RPG
配信：DMM GAMES
プラットフォーム：
PC（ブラウザ／DMM GAMES PLAYER）／スマートフォン（DMM GAMES STORE版）／iOS／Android
配信日：未定
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
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