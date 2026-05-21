合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは5月21日、放置×深淵探索RPG『ドットアビス』［PC（ブラウザ／DMM GAMES PLAYER）／スマートフォン（DMM GAMES STORE版）／iOS／Android］について、事前登録者数が45万人を突破したと発表。

また、公式YouTubeチャンネル「【公式】KUMASAN ch」にて、本作の世界観やゲームシステムを詰め込んだゲーム紹介PVを公開した。さらに、公認Discord登録者数4000人突破を記念したキャンペーンを開始している。

ゲームの配信日は未定、価格は基本無料（ゲーム内課金あり）だ。

▼『ドットアビス』事前登録サイト

https://dotabyss.dmmgames-official.com/

▼『ドットアビス』ゲーム紹介PV

https://youtu.be/mF4wOC00G1M

■公認Discord登録者4000人突破記念キャンペーン

『ドットアビス』公認Discord登録者4000人突破を記念したキャンペーンを開催中。公式Xをフォローし、対象のポストをリポスト後に記載されたURLから公認Discordに参加すると、最大1万円分のAmazonギフトカード番号が当たるので、ぜひ参加してみよう。開催期間は、2026年5月27日23時59分まで。

※キャンペーンの詳細や注意事項は対象ポストをご確認ください。

※個人情報については、合同会社EXNOAの個人情報保護方針に沿って取り扱いを行います。（https://terms.dmm.com/privacy_games/）

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。

※本キャンペーンについてのお問いあわせはAmazonではお受けしておりません。お問いあわせは、DMMサポート（https://inquiry.dmm.com/）までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

■『ドットアビス』とは

『ドットアビス』はクリエイティブチーム くまさんから派生した、「エッジの効いたコンテンツ」を展開する「くまさんブラック」レーベル第一弾タイトルとなり、滑らかに動くドット絵のアニメーションと、美少女たちの魅力が融合した「ドット絵×深淵探索RPG」だ。

【ゲーム情報】

タイトル：ドットアビス

ジャンル：ドット絵×深淵探索RPG

配信：DMM GAMES

プラットフォーム：

PC（ブラウザ／DMM GAMES PLAYER）／スマートフォン（DMM GAMES STORE版）／iOS／Android

配信日：未定

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

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