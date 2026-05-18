合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは5月18日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER／DMM GAMESストア）／Android（DMM GAMES STORE）向け放置型アイドル育成RPG『STELLAR IDOL PROJECT』について、2026年5月16日より『同級生リメイク』とのコラボレーションを開催中だと発表。期間は、2026年5月31日23時59分まで。

■『同級生リメイク』より限定アイドル「桜木舞」が登場！

2026年5月16日より限定アイドル「桜木舞【Springtime of life】」が新たに登場。彼女はEXスキルで相手全員に必中の超強力なアピールし、自身に元気があるとき、トラブルを無効化しSP回復をし続ける。

限定アイドル「桜木舞【Springtime of life】」の登場を記念して、期間限定のステップアップガチャと期間限定スペシャルセレクトガチャも開催中。限定アイドルは3日間無料でお試しすることができ、チラ見せエピソードを再生することが可能だ。

また、追加楽曲として『同級生リメイク』のオープニングテーマ曲「ひとなつMemory」とエンディングテーマ曲「Story」が期間限定で楽しめる。ガチャやイベントの開催期間は、2026年5月31日23時59分まで。

■イベントクリアで限定アイドル「田中美沙」がもらえる！

2026年5月16日より期間限定イベント「The season turns.」が開催中。イベントクリアで限定アイドル「田中美沙【Springtime of life】」が入手でき、さらに限定ストーリーも楽しめる。開催期間は、2026年5月31日23時59分まで。

また、イベント期間中は期間限定ログインボーナスを開催中。期間中、最大でプレミアムガチャチケット×7、ジェム×1000が入手できる。

あらすじ

素人参加型イベントを経て知りあった桜木舞と田中美沙の依頼で、文化交流フェスのゲストとして2人の住む「先負町」にやってきたルクスプロのアイドルたち。町の皆の協力や宣伝配信の効果もあり、初日のステージは大成功！ かと思いきや、裏では不穏な空気が漂っていて――。

ステラストーリーの遊び方

■ここでしか見られない!? アイドル衣装のメモリーが登場！

2026年5月16日新メモリー『同級生リメイク』がショップに登場。メモリーを入手すると今回のコラボ用に描き下ろされたアイドル衣装を着用した限定アイドル「桜木舞」「田中美沙」の姿が観られる。さらに2名のメモリーを入手すると特別なストーリーが解放される。

【ゲーム情報】

タイトル：STELLAR IDOL PROJECT

ジャンル：放置型アイドル育成RPG

配信：DMM GAMES

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER／DMM GAMESストア）／Android（DMM GAMES STORE）

配信日：配信中（2025年6月17日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

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