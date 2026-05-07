任天堂は5月7日、公式YouTubeチャンネルにて突如「Star Fox Direct 2026.5.7」を公開。Nintendo Switch 2専用ソフト「Star Fox（スターフォックス）」を、6月25日に発売すると発表した。価格はパッケージ版が6480円、ダウンロード版が5480円となる。

本作は、戦闘機でレーザーを撃ちながらステージを攻略する3Dシューティングゲーム。1993年にスーパーファミコン用ソフトとして初代が発売され、1997年に「スターフォックス64」が大ブレイクし、「世界一売れたシューティングゲーム」としてギネス世界記録にも登録されている。

今回発表されたNintendo Switch 2版は、そんな「64」版をベースに構築。ステージ構成やキャラの掛け合いなどを再現しつつ、グラフィックやムービーを大幅に刷新し、より現代仕様にパワーアップしているという。

映像の中では敵機に追われているカエルの仲間を助けて「助かった！サンキュー、フォックス」と言われる場面などが映され、「あったあった！」「死ぬほど遊んだなぁ」と当時の思い出が蘇る声も。

プレイヤーの行動によってステージが分岐するシステムや、宙返りなど独特の操作感もバッチリ搭載。4VS4のバトルモードや、Switch 2のマウスモード、NINTENDO 64 コントローラーにも対応している。

なかには先日公開された映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」でフォックスが登場したことを受け、「あ、映画で見たキャラだ」「何かしらやると思ってたぜ」「新作フラグ立ったのか？と思ってたらコレ」などの声もあり、映画との相乗効果で注目度が上がっているようだ。

リメイクではなく完全新作を望む声もあるが、“神ゲー”と呼ばれた64版の現代リメイクはファンにとって素直に嬉しい。また、価格もSwitch 2専用ソフトとしては少しお安めになっており、ここで良い感じに売れれば完全新作への道も繋がるかもしれない。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：Star Fox（スターフォックス）

ジャンル：シューティング

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年6月25日

価格：6480円（パッケージ）／5480円（ダウンロード）

プレイ人数：1～8人（ローカル／インターネット通信対応）

CERO：A（全年齢対象）

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