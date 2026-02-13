ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月13日に放送した情報番組「State of Play」にて、Ember Labが開発する探索アクションアドベンチャー「Kena: Scars of Kosmora（仮）」を発表した。PS5とPC向けに発売予定。

本作は2021年9月に発売された3D探索アクションアドベンチャー「Kena: Bridge of Spirits」の正統続編。前作主人公のケーナが熟練のスピリット・ガイドへ成長を遂げ、死者だけでなく生者にも手を差し伸べる物語を描くという。

ユーザーからは「前作面白かったから期待」「ボス戦がガチ仕様でビビったよな」「成長したケーナの新章とか胸アツ…！」「過小評価された名作の続編キター」「ついに本領発揮するのか（ガタッ」「今日一日笑顔で過ごせそう」など、喜びの声が寄せられている。

前作は美しいグラフィックと高難度の戦闘で好評を博したが、インディーゲームのためややボリューム不足という評価もあった。それが2作目でブラッシュアップされ、より美しくボリューミーになって帰ってくると、ファンからは期待の眼差しを集めている。

ASCIIでも1作目のレビューを掲載しているので、参考にしてもらえれば幸いだ。

【ゲーム情報】

タイトル：『Kena: Scars of Kosmora（仮）』

ジャンル：探索アクションアドベンチャー

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：Ember Lab

プラットフォーム：PlayStation 5／PC

発売日：2026年予定

価格：未定

Kena: Scars of Kosmora and all related characters, images, music, sounds, and gameplay sequences shown are copyright Ember Lab, LLC, 2021 and 2026, all rights reserved.

The Ember Lab, Kena Bridge of Spirits, Kena, Kena: Scars of Kosmora, and related character marks are property of Ember Lab, LLC.