アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第12回
ケースで買うなら今！ 「どん兵衛きつねうどん」12食入りがAmazonタイムセールで31％オフ
2026年05月21日 19時00分更新
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「どん兵衛 きつねうどん（東） 96g×12個」がAmazonタイムセールに登場！
日清食品のカップ麺「どん兵衛 きつねうどん（東）96g×12個」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
参考価格3,274円のところ、31％オフの2,271円で販売されており、1個あたりの価格は約189円となります。
「どん兵衛 きつねうどん（東）」の特徴
Amazon商品ページより
1976年に誕生した「日清のどん兵衛」は、和風カップ麺の定番ブランドとして広く知られています。本商品は東日本向け仕様で、かつおと昆布をベースにしただしに、しょうゆの風味を加えたつゆが特徴とされています。
つゆには本鰹と宗田鰹の2種類のかつおだしを使用し、丸大豆しょうゆを合わせることでコクと旨みを両立しているといいます。麺はもっちりとした食感で、つるみのある仕上がりです。
具材には、豆腐屋と同様の製法で作られた大判の油揚げを使用しており、ふっくらとした食感が特徴だとしています。また、別添の「彩り七味」は赤唐辛子を効かせたピリッとした風味で、しょうゆベースのつゆの味を引き立てるといいます。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
Amazonタイムセールにて、定番カップ麺「どん兵衛 きつねうどん（東）96g×12個」が割引価格になっています。
1個あたり約189円とお得に購入できるので、現在開催中のAmazonタイムセールで、まとめ買いしておいてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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