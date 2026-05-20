Amazonベストセラー1位、ゆで時間3分の時短パスタが値下げ！ タイムセールでまとめ買いチャンス

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「マ・マー 早ゆで3分 スパゲティ 1.6mm 500g×4袋」がAmazonタイムセールに登場！

「マ・マー 早ゆで3分 スパゲティ 1.6mm 500g×4袋」は、3分でゆで上がる時短タイプの乾麺パスタです。Amazon.co.jpの「パスタ」カテゴリで第1位のベストセラーでもあります。

現在、Amazonタイムセールに登場しており、参考価格2,134円のところ9％オフの1,939円で販売されています。1袋あたりの価格は約485円です。

「マ・マー 早ゆで3分 スパゲティ 1.6mm」の特徴

Amazon商品ページより

「マ・マー 早ゆで3分 スパゲティ 1.6mm」は、独自製法による風ぐるま形状の断面を採用することで、ゆで時間3分を実現したスパゲティです。短時間でありながらアルデンテの食感を両立させた設計とされています。

麺の太さは1.6mmで、ミートソースや和風ソースなど幅広いメニューに対応する仕様です。100gずつ結束されているため計量不要で使いやすく、チャック付き袋により保存性にも配慮されています。

内容量は500g×4袋で、約20人前に相当します。原材料はデュラム小麦のセモリナです。また、電子レンジでの調理にも対応しており、600Wで約7分の加熱で調理可能とされています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

調理時間を短縮できる「マ・マー 早ゆで3分 スパゲティ 1.6mm」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。

日常的に使う食品としてストックしておくと便利な商品なので、この機会にまとめて購入してはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。