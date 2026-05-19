こりゃ安い！ 松屋の牛めし10食＋カレー10食がAmazonタイムセールでほぼ半額！

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「【松屋】カレギュウセット 『プレミアム仕様』牛めしの具×松屋オリジナルカレー (10食＋10食)」が

Amazonタイムセールに登場！

「【松屋】カレギュウセット 『プレミアム仕様』牛めしの具×松屋オリジナルカレー (10食＋10食)」は、牛めしとカレーがセットになった冷凍食品です。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格9,100円から48％オフの4,729円で販売されています。1食あたりは約236円となります。

「【松屋】カレギュウセット 『プレミアム仕様』牛めしの具×松屋オリジナルカレー (10食＋10食)」の特徴

Amazon商品ページより

本商品は、牛めしの具（プレミアム仕様）10食と、松屋オリジナルカレー10食がセットになった計20食入りの冷凍食品です。

牛めしの具は、うまみアミノ酸の含有量が多いとされるアメリカ産牛肉を5割以上と、秘伝の特製プレミアムタレを使用しています。オリジナルカレーは、10数種類の香辛料を使用したスパイシーな辛口タイプです。

いずれも電子レンジまたは湯煎で調理可能で、自宅で手軽に食べられる仕様となっています。冷凍食品のため、マイナス18度以下での保存が必要です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

牛めしとカレーがそれぞれ10食ずつ入った「【松屋】カレギュウセット 『プレミアム仕様』牛めしの具×松屋オリジナルカレー (10食＋10食)」が、現在開催中のAmazonタイムセールで大幅な割引となっています。

冷凍で保存できるため、日常の食事やストック用途としても使いやすい内容です。この機会にまとめて購入しておいてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。