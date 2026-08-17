Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第611回
270Hz駆動＆応答速度1msで1万7980円は買い！ ASUS製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで16％オフ
2026年08月17日 22時00分更新
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ASUSの23.8型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの23.8型ゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG249QM1A」が販売中だ。過去価格は2万1500円だが、タイムセールにより16％オフの1万7980円で購入できる（8月17日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載した23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは270Hz、応答速度は1ms、インターフェースはDisplayPort×1・HDMI×2など。
270Hz/1msのディスプレーが1万7980円
ユーザーレビューを見ると、“価格以上のスペックを持ったディスプレー／FPSにも使えるディスプレー／240Hzでの使用で不足なし”といった声が寄せられている。現在は16％オフの価格で購入できるため、270Hzのゲーミングディスプレーが欲しい人は早めにチェックしてみては？
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